Бензин – вниз, налоги – вверх!

На “Валдае” в Сочи Владимир Путин говорил, в частности, о повышении НДС до 22 процентов. По его словам, решение о повышении налогов даст возможность удержать параметры экономики и создать задел на будущее. Что это означает на практике, он не уточнил. Всего лишь месяц назад Путин утверждал, что в повышении налогов нет необходимости.

Также президент РФ прокомментировал предложенный бюджет на следующие два года. Признал, что дефицита не избежать, но выразил надежду на то, что высокая ключевая ставка не приведёт к переохлаждению экономики.

В своём выступлении Путин проигнорировал важную проблему - дефицит бензина.

В оккупированном Крыму в начале недели планировали выдавать по 30 литров топлива в руки. К выступлению Путина норму пришлось снизить до 20 литров. На крымских заправках бензина нет.

При этом продолжают гореть НПЗ. Последним пострадал завод в Ярославской области. Губернатор назвал причины пожара техногенными, а спустя несколько часов своим указом запретил публиковать фотографии БпЛА.

Заявления Путина и реальные проблемы в экономике анализируем с экономистом Вячеславом Ширяевым.