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Меркель назвала "гибридной атакой" Минска ситуацию с мигрантами

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "гибридной атакой" с использованием беззащитных людей ситуацию на белорусско-польской границе, где с понедельника сотни мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются прорваться в Польшу с белорусской стороны.

Меркель заявила об этом во втором за два дня телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Ответственность за миграционный кризис она возложила на власти Беларуси, говорится в распространённом в четверг сообщении официального представителя Меркель.

В беседе с Путиным германский политик отметила, что в нейтральной приграничной зоне, на морозе, сейчас находятся сотни людей. "Канцлер подчеркнула, что ситуацию вызвали действия белорусского режима", - сообщил пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель и Путин также говорили о конфликте на востоке Украины. Ангела Меркель призвала российского президента содействовать реализации минских соглашений с целью мирного урегулирования в Донбассе.

Кремль, информируя о телефонном разговоре, упомянул слова Путина Меркель о том, что Евросоюзу следует обсуждать нынешний миграционный кризис с властями в Минске.

Путин также назвал провокационными действия США и НАТО в Чёрном море и обвинил руководство Украины в деструктивной политике. По его словам, Киев всё больше делает ставку на силовые методы, в том числе "используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты".

В разговоре с российским президентом в среду Ангела Меркель попросила Владимира Путина помочь с разрешением ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер ФРГ назвала бесчеловечным и совершенно неприемлемым использование Минском мигрантов в качестве меры давления на ЕС. Она попросила Путина повлиять на режим в Минске.

В начале этой недели произошло резкое обострение продолжающегося несколько месяцев кризиса с мигрантами из стран Африки и Ближнего Востока, которые стремятся попасть в страны ЕС из Беларуси. 8 ноября к польской границе подошла большая группа беженцев. Они попытались прорвать установленные на границе заграждения.

Брюссель обвиняет официальный Минск в намеренной переброске этих людей к европейским границам, утверждая, что белорусский режим тем самым мстит Западу за экономические санкции. "Гибридной атакой" со стороны Беларуси ситуацию называет также польское руководство.

Лукашенко и его окружение обвинения отвергают, указывая, что мигранты, бегущие от вооружённых конфликтов в своих странах, просто пытаются реализовать право на получение убежища, и никакой угрозы ЕС они не представляют.

Ряд западных СМИ в начале ноября опубликовали материалы о новом возможном военном усилении России вблизи границ Украины, что вновь вызвало опасения относительно крупного вооружённого столкновения. В публикациях упоминались, в частности, войска и техника 1-й гвардейской танковой армии в городе Ельня, в Смоленской области, и переброска 4-й танковой дивизии России в районы Брянска и Курска. Москва назвала эти статьи информационным вбросом, назвав передвижение российской военной техники или армейских подразделений по территории России внутренним делом. В Киеве факт перемещения российских войск подтвердили, но отметили, что оно пока не представляет угрозы для Украины.

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США предупредили страны ЕС о возросшей угрозе вторжения российских военных на территорию Украины. Официально эта информация не подтверждена.

Первое применение украинскими военными беспилотника турецкого производства "Байрактар" в Донбассе в конце октября в Киеве назвали правом на защиту от агрессии.

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