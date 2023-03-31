МФТИ отказался от обязательного китайского после протеста студентов

Московский физико-технический институт (МФТИ) отказался от ранее принятого решения сделать изучение китайского языка обязательным для студентов. Информация об этом размещена на сайте вуза. Решение было принято после протестов учащихся. Студенты, которые сейчас учат китайский, смогут доучиться по программе.

Ранее учащиеся МФТИ рассказывали, что их заставляют записываться на курс китайского в принудительном порядке. При этом испанский, немецкий и французский языки пропали из программы МФТИ, записаться на новый курс невозможно.

В пресс-службе вуза тогда пояснили, что МФТИ обсуждает форматы и объёмы введения китайского языка как обязательного, чтобы выпускники были способны читать техническую документацию и научные публикации.

В пятницу руководство МФТИ заявило, что по-прежнему считает изучение китайского как обязательного второго (после английского) иностранного языка "своевременным и перспективным" решением. Однако, подчеркнули в вузе, "совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик". Ректорат принял решение вернуться к прежней программе преподавания иностранных языков.