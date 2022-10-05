МИД России объявил временную поверенную Литвы персона нон грата

Министерство иностранных дел России объявило временную поверенную в делах Литвы в России Виргинию Умбрасене персона нон грата. Это стало ответом на аналогичный шаг Литвы: 3 октября официальный Вильнюс выдворил из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Виргинии Умбрасене предписано покинуть Россию в пятидневный срок.

Кроме того, в заявлении российского МИД указано, что "что с учётом враждебной линии Литвы" российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве - Дома Балтрушайтиса, а также "оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия".

Литва расценивала политические заявления Сергея Рябоконя как вмешательство в её государства пребывания и нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Представителю российского посольства также выразили протест в связи с аннексией Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и части территории Николаевской областей Украины.