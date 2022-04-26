Минобороны России пригрозило ударами по британским советникам 

Министерство обороны России пригрозило атаковать британские "центры принятия решений в Киеве", если в результате их провокаций Украина будет наносить удары по российской территории.



Такое заявление появилось в ответ на слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о "законности" возможных атак Украины по военным целям в России с помощью западного оружия.

Хиппи высказал мнение, что Украина наносит подобные удары с целью "нарушить (российские) цепочки снабжения, которые в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле". По словам замминистра обороны Великобритании, цели атак выбирают сами украинцы, а не производители оружия и не его поставщики.

Он также отметил, что для России в такой же степени являются легитимными удары по аналогичным целям в Западной Украине. "Это является частью войны", — сказал Хиппи.

Российское министерство обороны расценило эти слова как провокацию и пригрозило немедленным пропорциональным ответом, в случае, если киевский режим пойдёт на подобные действия.

"Российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", – ответило ведомство.

Министерство добавило, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой" в случае таких ударов.