В Саратове суд вынес решение по первому делу о символике ЛГБТ

Суд Саратова оштрафовал на полторы тысячи рублей фотохудожницу Инну Мосину за изображения с ЛГБТ-флагом в соцсети по административной статье о демонстрации символики экстремистской организации. Поводом стали фотографии и видео в инстаграме с радужным флагом.

По данным местных СМИ, внимание следователей привлекли три поста Мосиной. Речь о ролике и фото, на которых девушка без волос позирует с радужным флагом, и изображении человека в скафандре с флагом в руках.

Мосина вину не признала. По словам фотографа, она сделала эти работы несколько лет назад, задолго до решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением. Она также сказала, что на изображениях нет символики — разноцветные объекты были добавлены из художественных соображений. Мосина добавила, что удалила посты сразу после того, как ей позвонил участковый.

Издание "Свободные новости" отмечало, что полицейский, составивший протокол признался, что не знает сколько цветов на флаге ЛГБТ и в каком порядке они расположены.

Адвокат Мосиной Денис Руденко заявил, что он и его подзащитная не согласны с решением суда и будут подавать апелляцию.

Руденко отметил, что это первое в России дело о демонстрации ЛГБТ-символики. Его начали рассматривать до возбуждения аналогичного дела против жительницы Нижнего Новгорода, которую арестовали на пять суток за ношение сережек в виде лягушек в цветах радуги. Украшения вызвали недовольство прохожих – предположительно, сторонников запрещённого в России движения "Мужское государство".

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