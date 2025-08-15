Мишустин прервал визит в Кыргызстан из-за отъезда Путина в США

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно прервал визит в Кыргызстан в связи с поездкой Владимира Путина в США. Он сообщил об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате.

"Прошу меня извинить — мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит — с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Мне необходимо присутствовать в России", — цитирует его РИА "Новости".

Вероятно, возвращение Мишустина связано с положением российской Конституции, по которому глава правительства исполняет обязанности президента в случае, если тот не в состоянии этого делать. При этом необходимость присутствия хотя бы одного из них в стране в законах не закреплена.

Саммит в США состоится вечером в пятницу по европейскому времени. Это первая поездка Путина в США с 2015 года и первый визит в западную страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Вместе с Путиным в делегации в Анкоридже будут несколько российских министров: глава МИД Сергей Лавров министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.