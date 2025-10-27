Надавить на Путина с помощью Си? Чего ожидать от поездки Трампа в Азию

Президент США Дональд Трамп совершает большую поездку по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. Предполагается, что главным ее событием станет встреча Трампа на региональном саммите в Южной Корее 30 октября с председателем КНР Си Цзиньпином. За этими переговорами будут, безусловно, пристально следить в Кремле: Вашингтон, который на днях ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, пытается повлиять на позицию Пекина относительно российско-украинской войны.

США – КНР: металлы, тарифы и TikTok

Впрочем, в центре внимания двух лидеров наверняка будут в первую очередь вопросы экономических отношений. 26 октября министр финансов США Скотт Бессент сообщил новость, приятную для Пекина: по словам министра, он ожидает, что Китай отменит ограничения на экспорт редкоземельных металлов, а США в ответ откажутся от 100-процентных пошлин на китайские товары, которыми угрожал китайской стороне Дональд Трамп.

Редкоземельные металлы, необходимые для высокотехнологичного производства, – от компьютеров до боевых самолетов F-35 и ракет "Томагавк" – одна из слабостей США в торговой войне. Китай добывает подавляющую долю этих металлов, поставляемых на американский рынок, и это большая долгосрочная проблема.

Бессент охарактеризовал торговые переговоры с Китаем, продолжавшиеся уже несколько недель, как "весьма продуктивные". Они касались самых разных вопросов – от упомянутых редкоземельных металлов до популярной социальной сети TikTok, которую Вашингтон называл угрозой национальной безопасности США, опасаясь, что китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, могла бы передавать данные пользователей властям КНР. В этом году стороны достигли соглашения: контрольный пакет американских активов TikTok будет продан консорциуму американских инвесторов, включая Oracle и Silver Lake. Скотт Бессент заявил, что соглашение доработано, и двум лидерам останется лишь "благословить" его во время корейской встречи.

Более подробно о ситуации в американской экономике и основных "фронтах" торговой войны между США и Китаем можно прочесть здесь:

Нелегкая поездка

Авторы видеоподкаста Playbook издания Politico утверждают, тем не менее, что речь пойдет об одном из наиболее трудных для Трампа визитов. Причина – в непрозрачности позиции Китая, неясности относительно того, чего Пекин захочет от Вашингтона, помимо урегулирования обострившихся экономических конфликтов. Собственно, даже сама встреча Трампа и Си и ее формат не ясны до конца.

Я слышу выражения обеспокоенности по поводу того, каким будет подход США к региону в долгосрочной перспективе

Ясно, однако, что камнем преткновения в отношениях между двумя странами остается Тайвань, который КНР считает своей мятежной провинцией, а США поддерживают политически и в военном отношении. Накануне визита Дональда Трампа в регион Пекин совершил очередной демонстративный шаг: несколько китайских бомбардировщиков Н-6К пролетели в непосредственной близости от острова. А один из высокопоставленных китайских представителей заявил в минувшую субботу, что было бы прекрасно, если бы "мирное воссоединение" Тайваня с КНР произошло именно в этом году – в ознаменование 80-летия передачи острова после Второй мировой войны Китаю от Японии, чьим колониальным владением Тайвань был с 1895 года. Правда, тогда суверенитет над Тайванем установили не коммунисты, которые пришли к власти в материковом Китае 4 года спустя, а националистическое правительство Гоминьдана, сохранившее свою власть на острове и после поражения в гражданской войне.

В программе азиатского турне Трампа наряду с Южной Кореей, где предполагается его встреча с Си Цзиньпином, также посещение Малайзии и Японии. В Малайзии американский президент присутствовал на саммите АСЕАН при заключении мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом: недавний кратковременный конфликт между ними Трамп внес в список "восьми войн", которые ему удалось прекратить в этом году. В Японии сегодня президента США приветствовал император Нарухито, а затем прошли его переговоры с новым премьер-министром Санаэ Такаити – первой женщиной в этой должности за всю историю Японии.

Сияние дипломатических улыбок не должно заслонять непростую ситуацию в отношениях США со странами региона, говорит бывший помощник госсекретаря по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэниэл Крайтенбринк. "Я слышу реальные выражения обеспокоенности по поводу того, каким будет подход США к региону в долгосрочной перспективе, и опасения [ряда стран] в первую очередь касаются того, как отреагирует Китай. Они начнут рассчитывать свои национальные интересы и поддерживать баланс в отношениях с Китаем способами, оставляющими в стороне США", – предупреждает дипломат в интервью The New York Times.

В треугольнике Вашингтон – Пекин – Москва

Скотт Бессент сказал, выступая в программе Meet the Press на телеканале АВС, что торговые переговоры дают надежду на решение целого ряда вопросов между двумя крупнейшими экономиками мира. Он добавил, что Трамп и Си "также будут обсуждать глобальный мирный план президента Трампа, который он так успешно реализует здесь, в Азии, на Ближнем Востоке, а теперь он обращает внимание на Украину и Россию". Одним из выражений такого внимания стали недавно введенные США санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Китайские компании уже имеют большой опыт обхода санкций США

Аналитики считают, что влияние американских санкций будет в значительной степени зависеть от того, насколько строго они будут применяться, и от того, готов ли Вашингтон ввести вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают вести дела с "Роснефтью" и "Лукойлом". "Пока не ясно, подкрепят ли США угрозу вторичных санкций их фактическим применением, – пишут Дэвид Голдвин, бывший специальный представитель США по энергетическим вопросам, и Андреа Клабоу, сотрудник Атлантического совета, в статье для Атлантического совета. – Китайские нефтеперерабатывающие компании уже имеют большой опыт обхода санкций США и, как правило, могут найти обходные пути, если они по-прежнему хотят получать российское сырье по выгодным ценам".

Китай в значительной степени зависит от импорта российской нефти. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году "Роснефть" и "Лукойл" обеспечили около четверти экспорта российской нефти в Китай. До 20% импорта сырой нефти в Китай – примерно 2 млн баррелей в день за первые девять месяцев 2025 года – поступало из России.

Большая часть нефти, закупаемой Китаем у России, доставляется морским транспортом. По словам энергетических аналитиков, "Роснефть" и "Лукойл" продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, а не напрямую.

По данным Reuters, китайские государственные нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от закупок российской нефти, доставляемой по морю, а частные нефтеперерабатывающие компании, как ожидается, также приостановят закупки, чтобы оценить последствия санкций. Однако неясно, как долго продлится эта приостановка.

Также трудно сказать, как санкции повлияют на импорт в Китай около 900 тысяч баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу. Этот импорт осуществляется в рамках долгосрочного контракта между "Роснефтью" и государственной China National Petroleum Corporation.

Пекин отреагировал на действия США: 23 октября официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гуо Цзякунь заявил, что "Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не были санкционированы Советом Безопасности ООН".

Сфера действия санкций США обширна, и потеря доступа к американской финансовой системе может стать угрозой существованию многих крупных китайских банков и конгломератов. "Лучший вариант для администрации Трампа – это показать несколько ярких примеров применения санкций, одновременно пообещав Китаю и Индии, что они не будут лишены доступа к российской нефти надолго, если Путин сядет за стол переговоров [Украине]", – пишут аналитики Голдвин и Клабоу в своей статье для Атлантического совета.

Удача или провал попытки Дональда Трампа добиться полномасштабной сделки с Китаем, которая имела бы как экономическую, так и политическую составляющую и могла бы приблизить конец войны в Украине, и станет главным итогом азиатского турне президента США.