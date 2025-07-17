Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Москва сообщила о сбитых в ночь на четверг 122 украинских дронах

Россия сообщила о перехвате 122 украинских ударных беспилотников над 11 регионами страны и аннексированным Крымом в ночь на 17 июля. Сообщается о нескольких раненых и попаданиях в жилые дома, передаёт канал "Настоящее время".

Над Воронежской областью, по данным министерства обороны России, сбиты шесть дронов. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что повреждён многоэтажный дом в левобережной части Воронежа, ранены четверо. В том числе — трое подростков.

В Смоленской области, как сообщил губернатор Василий Анохин, силами ПВО и средствами РЭБ сбиты и подавлены 14 украинских дронов. Минобороны РФ заявило о шести сбитых беспилотниках над регионом. В результате падения обломков, по информации властей, в одном из округов региона пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект — какой именно, не уточняется.

Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что в Смоленской области дроны атаковали город Рославль, где расположен "720 ремонтный завод средств обеспечения полетов" и вагоноремонтный завод.

В Калужской области беспилотник упал на двухэтажный дом. По словам губернатора Владислава Шапши, осколками остекления легкие ранения получила 14-летняя девочка. Жители дома временно эвакуированы.

Кроме того, по данным министерства обороны России, над Брянской областью были сбиты 43 беспилотника, над Курской областью — 38, над Орловской областью — 10, над Белгородской областью — 5, над московским регионом, Калужской областью и аннексированным Крымом – по три, над Ленинградской и Липецкой областями – по два и один – над Тульской областью. Украина удар не комментировала.

Материалы по теме

Трамп резко критикует Путина
Embed
Трамп резко критикует Путина

No media source currently available

0:00 0:10:05 0:00

Трамп резко критикует Путина

США поставят Украине Patriot


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG