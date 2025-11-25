Москвич Солим Камина получил 8 лет колонии за антивоенные комментарии

Басманный районный суд Москвы приговорил 36-летнего местного жителя Солима Камина к восьми годам колонии общего режима по делу о военных "фейках" и призывах к деятельности против безопасности государства. Ему также запрещено администрировать сайты сроком на 4,5 года. Прокурор запрашивал 9,5 лет лишения свободы. Об этом во вторник сообщает, в частности, "Медиазона".

В своем последнем слове Камина назвал себя аполитичной творческой личностью и сказал, что действовал под влиянием эмоций.

Поводом для разбирательства стали посты и комментарии обвиняемого во "ВКонтакте". "Фейком" следствие посчитало пост Камина о ракетном ударе по многоквартирному дому в Умани Черкасской области, опубликованный в апреле 2023 года, и 11 комментариев под ним, в которых Камина спорил с пользователем под ником "Николай Шинкарюк" о том, могут ли российские военные ударить по жилому дому.

Призывами к деятельности, направленной против безопасности государства, следствие посчитало публикацию контактов украинского государственного проекта "Хочу жить", который помогает российским военным сдаться в плен, а также два комментария в ответ Шинкарюку, отмечает Настоящее время.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", внимание силовых структур изначально привлёк спор Камина с пользователем под другим постом. Его собеседник доказывал, что россияне в Украине борются с фашизмом. Камина же настаивал, что российские власти и пропагандистские СМИ распространяют ложную информацию и сравнивал действия России с действиями нацистской Германии. "У меня была потребность не молчать, потому что я не хотел быть соучастником преступлений. Меня злила агрессия пророссийских пабликов. Мне хотелось донести правду до какой-то части населения", – писал Камина после ареста.

Солим Камина находится под стражей с седьмого октября 2024 года. После задержания, по данным "ОВД-Инфо", его избили и пытали током. Проект также писал, что Камина - сын художника из Того и российской артистки цирка. С восьми лет он профессионально занимался танцами, позже поступил на психолога в Московский финансово-юридический университет, но не закончил учебу.