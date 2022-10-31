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МВД в Белгороде начало проверку по факту выброшенных цинковых гробов

Могила военного на кладбище в Архангельске, сентябрь 2022 года

Жители Белгорода пожаловались в полицию на свалку цинковых гробов, в которых из Украины привозят тела погибших солдат. МВД начало проверку. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов и подтвердили в МВД.

По информации местного издания "Фонарь", гробы вместе с иконами на городской свалке оставила ритуальная компания, которая принимала тела погибших на войне в Украине. Родственники умершего, получив труп, покупают для его захоронения деревянный гроб, а цинковый необходимо утилизировать в крематории или на заводе. По закону, за несанкционированную свалку фирме грозит штраф до 250 тысяч рублей.

Белгородский мэр Антон Иванов, который сегодня ушёл в отставку, осудил сотрудников ритуальной службы. "Эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами", – написал он. По словам Иванова, следователи ищут их уже несколько дней.

Ранее фото цинковых гробов на свалке в Белгороде опубликовало издание "База".

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По последним данным Минобороны, с тех пор на войне в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов "Медиазоны" и Би-би-си – по открытым данным они подтвердили гибель 7822 российских военных.

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