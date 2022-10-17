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На актёра Смольянинова составили протокол о дискредитации армии

Артур Смольянинов

Гагаринский суд Москвы составил административный протокол о дискредитации российской армии на актёра Артура Смольянинова. Протокол зарегистрирован 17 октября.

Дата рассмотрения дела не назначена. Что стало причиной для административного дела – не уточняется. Смольянинову грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

По имеющимся данным, актёр находится за границей. Ранее он выступал с антивоенными заявлениями.

Комментируя свое административное дело "Медузе" Смольянинов назвал российские законы преступными и не имеющими юридической силы.

Артур Смольянинов - ученик Леонида Хейфеца. Актёр известен ролями в фильмах "Девятая рота", Духless, "Ростов", "Кто, если не мы" и другими. До начала 2022 года служил в театре "Современник".

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