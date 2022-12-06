На Оксимирона завели дело о призывах к сепаратизму в песне "Ойда"

Против российского рэпера Оксимирона возбудили административное дело о призывах и публичном положительном отношении к сепаратизму. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, приложив ответ прокуратуры Санкт-Петербурга на свой донос.

В октябре Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить песню рэпера "Ойда" на признаки экстремизма. "Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России", – написала тогда Мизулина, предложив внести Оксимирона в список террористов и экстремистов.

Также прокуратура Петербурга направила иск в суд о запрете распространения песни в России и об ограничении к ней доступа на стриминговых платформах.

Оксимирону грозит штраф в сто тысяч рублей за строчки "Ингрия будет свободной" и "К чёрту старый дом – пересоберём".