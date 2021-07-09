Туркменистан стягивает тяжелую технику к афганской границе 

Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном тяжёлую военную технику – танки, пушки и бронетранспортёры. Это происходит на фоне приближающейся к туркменским границам террористической группировки "Талибан". Об этом сообщает Turkmen.news со ссылкой на свои источники, а также фотографии, которые издание отказалось публиковать в интересах безопасности авторов съёмки.

В последние сутки в указанном районе слышались звуки стрельбы и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории, рассказал неназванный собеседник портала. О звуках боестолкновений рассказали и местные жители. В четверг они сообщили о том, что видели, как в сторону границы ехали военные мотоциклы и восемь грузовиков с полностью экипированными солдатами. Тем временем туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном.

Несколькими днями ранее Туркменистан закрыл один из своих пограничных пунктов из-за того, что окружающая местность оказалась под контролем талибов. Это привело к прекращению экспорта продуктов из Туркменистана и стало причиной экономических проблем у местного туркменского населения.

В условиях, когда США и их союзники вывели почти все свои войска из Афганистана, по всей стране разгораются ожесточённые бои между талибами и правительственными войсками. Многие районы, в первую очередь сельские, переходят под контроль радикального движения. Противостоящие им силы афганской армии зачастую переходят на сторону экстремистов либо стремительно отступают, в том числе на территорию соседнего Таджикистана.

Накануне в Москву прилетели представители политического офиса движения "Талибан". Российские власти давно ведут переговоры с талибами, несмотря на то что официально считают эту группировку террористической. Исламисты заверили Кремль в том, что не допустят распространения боевых действий за пределы Афганистана, а также выразили приверженность скорейшему прекращению войны.

Несколькими днями ранее Владимир Путин пообещал Таджикистану как двустороннюю поддержку, так и помощь в рамках ОДКБ в случае угроз для с афганской стороны. В Таджикистане расположена крупнейшая российская военная база, находящаяся за пределами страны.