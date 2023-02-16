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На Ставрополье от яда погибли около 30 ворон

Ворона кусает летучую мышь

В Пятигорске Ставропольского края около 30 ворон отравились ядом для грызунов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"В организме птиц обнаружено отравляющее вещество фосфид цинка, который применяется для уничтожения грызунов: крыс и мышей", – написал Ворошилов.

В декабре на Ставрополье завели уголовное дело по факту массового отравления животных. По данным следствия, в ноябре от яда для грызунов там погибли более 800 серых журавлей, занесённых в Красную книгу региона, четыре зайца и одна куропатка. Количество погибших крыс и мышей не уточняется.

Тогда причиной массовой гибели животных местный следственный комитет назвал неправильное применение яда: его рассыпали на поверхности почвы, а не закладывали в каждую нору.

  • В российском уголовном кодексе есть статья об ответственности за экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов. За это грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Дела по ней не возбуждались по крайней мере с 2009 года, а приговоры не выносились никогда.

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