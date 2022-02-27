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На западных границах Украины десятки тысяч беженцев

Временный лагерь для беженцев из Украины в Польше. 26 февраля 2022 года

Десятки тысяч украинцев устремляются в соседние страны, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию, спасаясь от российского вторжения. Об этом, в частности, пишет ВВС.

За три дня, прошедшие с начала российского вторжения, только украинско-польскую границу пересекли более 115 тысяч человек. Многие добираются сюда пешком, проводя в пути почти без личных вещей по несколько дней. На некоторых пограничных пунктах длина очередей достигает 15 километров.

Подавляющая масса этих беженцев – женщины и дети. Всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих мобилизации, из страны не выпускают. Это один из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе с новейшей истории после Второй мировой войны. Количество разделенных семей, по оценкам аналитиков, может исчисляться уже сотнями тысяч.

Во Львове беженцам не хватает мест в бесплатных поездах в Польшу. Некоторые пассажиры в ожидании свободного места пропустили уже три состава.

Ранее ведомства ООН сообщили, что за первые два дня с начала российского вторжения Украину были вынуждены покинуть не менее 150 тысяч человек.

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