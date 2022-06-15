Навальный рассказал о пересылке в колонию строго режима в Мелехове

Оппозиционный политик Алексей Навальный был переведён из исправительной колонии общего режима для осуждённых, отбывающих первый срок, в колонию строго режима в Мелехове во Владимирской области. Об этом он сообщил 15 июня в своих социальных сетях. Сейчас он находится в карантине.

Переезд состоялся 14 июня. В сообщении он сказал, что "чуть не двинулся", пока таскал при переезде свои книги. "Честно скажу, вчера впервые в жизни тащил эти мешки и думал, что костер из книг это не обязательно что-то плохое", — написал оппозиционер.

В 2021 году Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше" и отправили в ИК-2 в Покрове Владимирской области. В марте Лефортовский районный суд Москвы назначил ему 9 лет колонии строгого режима по делам о мошенничестве при сборе пожертвований и о неуважении к суду. Сторонники политика не сомневаются, что его преследуют исключительно по политическим мотивам.

Заключённые в ИК-6 в Мелехове жаловались на пытки. В марте прошлого года "Медиазона" опубликовала выдержки из письма бывшего заключённого колонии Ивана Фомина, в которых он описывает случаи избиений, пыток и сексуального насилия. Навальному стало известно, что его переведут в Мелехово ещё весной. Тогда он сообщил, что заключённые рассказывает ему, что в колонии для оппозиционера готовится "тюрьма в тюрьме".