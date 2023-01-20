На Камчатке прошли учения МЧС по работе с мобилизованными

В МЧС Петропавловска-Камчатского прошли учения по организации приёма и распределения мобилизованных. Сотрудников обучали снижать риски "неадекватных поступков" мобилизованных и изолировать прибывших в "нестабильном состоянии". Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на источник.
Собеседник издания рассказал, что психологи учились оценивать психоэмоциональное состояние прибывших, выявлять тез, кто находится под влиянием алкоголя или людей в нестабильном состоянии. Таких мобилизованных, согласно инструктажу, сотрудники должны изолировать от общей массы, чтобы поддержать стабильный климат в пункте приёма и снизить риски неадекватных поступков — агрессивных действий, истерик, провокации других на бунты и протесты.
По словам источника "Вёрстки", это первый случай, когда сотрудников МЧС обучают взаимодействию с мобилизованными. Собеседник предположил, что власти могут привлекать сотрудников ведомства к работе во время призывных кампаний.
- Мобилизация на войну с Украиной началась 21 сентября по указу президента России.
- После объявления мобилизации из разных регионов стала поступать информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки.
- В Томской области в ноябре сотни мобилизованных вышли на стихийный митинг в учебно-тренировочном центре. Они обвинили командиров во лжи при распределении и отсутствии должной подготовки.
- В Кубинке Московской области в ходе бунта мобилизованных военнослужащий Александр Лешков, недовольный условиями подготовки солдат, толкнул командира. Лешкова приговорили к пяти с половиной годам колонии по статье о насилии над начальником в период мобилизации.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. При этом официального указа о завершении мобилизации нет.
Больше новостей Радио Свобода:
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.