На Камчатке прошли учения МЧС по работе с мобилизованными

В МЧС Петропавловска-Камчатского прошли учения по организации приёма и распределения мобилизованных. Сотрудников обучали снижать риски "неадекватных поступков" мобилизованных и изолировать прибывших в "нестабильном состоянии". Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что психологи учились оценивать психоэмоциональное состояние прибывших, выявлять тез, кто находится под влиянием алкоголя или людей в нестабильном состоянии. Таких мобилизованных, согласно инструктажу, сотрудники должны изолировать от общей массы, чтобы поддержать стабильный климат в пункте приёма и снизить риски неадекватных поступков — агрессивных действий, истерик, провокации других на бунты и протесты.

По словам источника "Вёрстки", это первый случай, когда сотрудников МЧС обучают взаимодействию с мобилизованными. Собеседник предположил, что власти могут привлекать сотрудников ведомства к работе во время призывных кампаний.

Мобилизация на войну с Украиной началась 21 сентября по указу президента России.

После объявления мобилизации из разных регионов стала поступать информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки.

В Томской области в ноябре сотни мобилизованных вышли на стихийный митинг в учебно-тренировочном центре. Они обвинили командиров во лжи при распределении и отсутствии должной подготовки.

В Кубинке Московской области в ходе бунта мобилизованных военнослужащий Александр Лешков, недовольный условиями подготовки солдат, толкнул командира. Лешкова приговорили к пяти с половиной годам колонии по статье о насилии над начальником в период мобилизации.

Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. При этом официального указа о завершении мобилизации нет.

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