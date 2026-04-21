Не справляются

Украинские дроны дважды за неделю ударили по НПЗ и черноморскому порту Туапсе в Краснодарском крае. Дым от горящих резервуаров с нефтью растянулся более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя. Черноморскому побережью от Сочи до Ялты грозит экологическая катастрофа, пишет издание "Агентство". Сильный пожар привел к выпадению нефтяного дождя и образованию нефтяного пятна в море. Также разрастается пятно от утечки из танкера российского "теневого флота". Аналитики Института изучения войны отмечают, что удар по НПЗ и порту Туапсе - часть масштабной волны ударов по военной, энергетической и портовой инфраструктуре региона.

Ранее Минобороны РФ опубликовало список европейских заводов с адресами, на которых, по данным министерства, осуществляется сборка дронов или их комплектующих. Филиалы украинских производителей беспилотников расположены в том числе в Латвии, Литве и Польше. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что данные Минобороны должны восприниматься как указание на потенциальные цели для Вооруженных сил России. При этом провоенные блогеры обвиняют военное руководство в трусости и говорят об отсталости России в дроновой войне. Они также жалуются, что на некоторых направления Министерство обороны экономит дроны из-за их дефицита. По словам z-военкоров, если бы у России было больше дронов, не было бы таких серьезных людских потерь.

С конца 2025 года в российских вузах идет активная кампания по вербовке студентов в беспилотные войска, но люди идут неохотно: сначала служить зазывали студентов топовых технических вузов, затем - отстающих на грани отчисления, теперь зовут всех, пишут "Важные истории". По данным независимого проекта T-invariant, агитация проходит даже в педагогических вузах, но людей все равно не хватает.

На фоне ударов ВСУ по Туапсе, глава Генштаба Валерий Герасимов заявил о "полном завершении освобождения Луганской народной республики". Как отмечает издание "Агентство", российские власти уже как минимум четыре раза говорили о захвате Луганской области. Возмущаются и провоенные блогеры. Олег Царёв напоминает, что 3 июля 2022 года Шойгу доложил Путину о "полном освобождении ЛНР" , потом об этом 30 июня 2025 года заявляли так называемые власти "ЛНР", а 1 апреля 2026 года об этом рапортовали в Министерстве обороны. Среди z-сообщества всё чаще слышны голоса тех, кто считает, что российская армия не справляется с поставленными задачами.

О проблемах Министерства обороны РФ, а также о том, кто будет отвечать за провалы, говорим в программе "Лицом к событию" с военными экспертами Яном Матвеевым и Николаем Митрохиным.