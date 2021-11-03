Нидерландская газета сообщила о высылке из России своего сотрудника

Корреспондент нидерландской "Фолкскрант" (de Volkskrant) Том Веннинк выслан из России по решению властей, написала в среду газета.

В публикации говорится, что российский вид на жительство Веннинка был незамедлительно отозван по причине административных правонарушений. На территорию России ему запрещено въезжать до января 2025 года.

В министерстве иностранных дел Нидерландов выразили сожаление по поводу принятого решения. "Для Нидерландов неприемлемо, если журналист вынужден покинуть страну против своей воли", - подчеркивается в заявлении главы ведомства.

Том Веннинк, который работал в Москве с 2015 года, пытался продлить аккредитацию с осени. Ранее это никогда не было проблемой, но в нынешнем году всё оказалось сложней. В понедельник журналисту сообщили, что МВД аннулировало его вид на жительство, и что он должен покинуть Россию в течение трёх дней.

МВД указало нидерландскому журналисту на два административных нарушения, когда он в ноябре 2019 года заплатил штраф за то, что несвоевременно сообщил адрес своего проживания в Москве, и когда в январе прошлого года также заплатил штраф за посещение Чукотки без согласования с местным руководством.

Главный редактор de Volkskrant Питер Клок отмечает, что российские власти не объясняют, почему они ссылаются на старые нарушения как на основание для депортации.

Том Веннинк не первый иностранный корреспондент, высланный из России. В конце августа из страны была вынуждена уехать корреспондент "Би-би-си" Сара Рейнсфорд после того, как российские власти объявили, что она представляет угрозу национальной безопасности. "Россия вступает в тёмный период, когда она более не претендует на роль в укреплении демократии", - написала позднее Рейнсфорд.

В связи с высылкой Тома Веннинка de Volkskrant напоминает об ухудшении отношений между Амстердамом и Москвой после катастрофы рейса MH17, сбитого ракетой в небе над Донбассом. Также газета упоминает недавнее решение Апелляционного суд в Амстердаме о том, чтобы вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев Украине. В качестве ещё одного фактора напряженности издание приводит судебное разбирательство по делу ЮКОСа. В пятницу Верховный суд Нидерландов примет решение по давнему конфликту вокруг нефтяной компании, в котором противостоят друг другу российское правительство и бывшие акционеры, говорится в публикации de Volkskrant.

Официальных комментариев Москвы по поводу этих сведений пока не приводится.