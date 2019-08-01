Радио Свобода рассказывает о сотрудниках Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге, которые успели прославиться в качестве оппозиционных кандидатов в депутаты и охотников за "карусельщиками", стали героями репортажей независимых СМИ, но в итоге оказались в офисе "повара Путина", где пытались отвести от своего "шефа" подозрения в причастности к убийству в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

30 июля, в годовщину убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике, центр “Досье” Михаила Ходорковского опубликовал итоги своего расследования этого преступления, в котором делается вывод о причастности к нему бизнесмена Евгения Пригожина. Значительное место в расследовании уделяется личностям сотрудников так называемого "бэк-офиса" Пригожина. Эти люди, как следует из опубликованных центром "Досье" скриншотов закрытых чатов, координировали продвижение в российских СМИ версий убийства, отводящих подозрения от Пригожина или "ЧВК Вагнера", которую связывают с бизнесменом и фильм о которой убитые журналисты снимали в ЦАР.

Радио Свобода удалось косвенно подтвердить подлинность опубликованных переписок и выяснить, что сотрудники, о которых идет речь в расследованиях центра "Досье" и других СМИ о попытках вмешательства "повара Путина" в политические процессы в африканских странах, ранее активно участвовали в политической жизни Санкт-Петербурга на стороне оппозиционных сил: баллотировались в депутаты от "Справедливой России", ловили "карусельщиков" Виталия Милонова, становясь героями публикаций "Новой газеты" и сюжетов телеканала "Дождь", а также пытались внедриться в круг соратников Алексея Навального.

Пригожин и Африка

О "бэк-офисе" Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге, целью которого была координация действий структур бизнесмена на африканском континенте, еще в апреле 2019 года написало издание "Проект". По данным "Проекта", Пригожин имеет интересы как минимум в 39 африканских странах, при этом как минимум в 20 из них работают связанные с ним политтехнологи. В качестве примеров таких стран "Проект", а ранее и агентство Bloomberg приводили Мадагаскар (там связанные с "бэк-офисом" Пригожина структуры якобы организовали конференцию о судьбе островов Эпарсе), Руанду, Судан, Чад, Бенин, ЮАР, Замбию и Камерун. По данным "Проекта", задачи на территории этих стран выполняют не только политтехнологи или наблюдатели от структур Пригожина, но и военные наемники. Так же, как и в Центральноафриканской Республике, где, как удалось ранее установить журналистам, они осуществляют охрану алмазных и золотых приисков, разрабатываемых российскими специалистами из связанных с Пригожиным структур по договоренности с властями этой страны. Ранее журналистам удалось найти связь между "ЧВК Вагнера" и ГРУ, а также подтвердить ее участие в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии.

Сам Пригожин и его представители неоднократно отрицали как само существование "ЧВК Вагнера", так и свою причастность к конфликтам в Украине, Сирии и к работе в странах Африки. Радио Свобода уже публиковало расследования, которые опровергают эти заявления – например, о российских пилотах, которые выполняли поручения Пригожина в ЦАР, Судане и все том же Мадагаскаре. Из опубликованного 30 июня расследования центра "Досье" следует, что сотрудники "бэк-офиса" "повара Путина" их читали: в одной из переписок есть ссылка на материал Радио Свобода о "воздушных маршрутках" Министерства обороны, которыми российские военные и, возможно, бойцы "ЧВК Вагнера" доставлялись в Сирию, Судан и ЦАР. Ссылку опубликовала в чате сотрудница "бэк-офиса" Пригожина Надежда Крамар, на что её коллега Евгений Копоть посетовал, что сайт Радио Свобода "ещё не заблокирован в России". И о Крамар, и о Копоте пойдет речь в новом расследовании Радио Свобода.

Убийство российских журналистов

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Следственный комитет России и МИД считают основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными бандитами, не приводя при этом никаких доказательств такой версии. По словам Ирины Гордиенко, бывшей супруги Орхана Джемаля, следствие в России по этому делу фактически не ведется.

Авторы независимых расследований пришли к выводу, что в ЦАР российских журналистов заманили в ловушку люди Пригожина – чтобы помешать их профессиональной деятельности. В заключительной части итогового расследования центра "Досье", который, как и пославший погибших в роковую африканскую командировку "Центр управления расследованиями", был основан Михаилом Ходорковским, говорится: по делу об убийстве Джемаля, Расторгуева и Радченко должны быть допрошены в качестве свидетелей как минимум 18 россиян. В их числе – руководитель "бэк-офиса" Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге Пётр Бычков. В следующих главах этого материала Радио Свобода расскажет о нём и о причудливых карьерных зигзагах его соратников, которые успели "засветиться" в качестве оппозиционных кандидатов в депутаты, независимых наблюдателей на выборах и сторонников Алексея Навального.

"Маленькая Надежда" на выборах-2016

Одна из героинь расследования центра "Досье" об убийстве в ЦАР – Надежда Крамар, которую авторы материала называют помощницей руководителя петербургского "бэк-офиса" Пригожина Петра Бычкова. Именно Крамар в опубликованной "Досье" переписке с Евгением Копотем, политологом, представлявшим интересы Пригожина в ЦАР, рассказывает о том, что снимок "шефа" на фоне отеля, в котором остановился Алексей Навальный в феврале 2019 года в Петербурге, – фейк, специально запущенный Пригожиным для дискредитации оппозиционного политика. Она же обсуждает с Копотем список сотрудников компании Пригожина для награждения центральноафриканским "Орденом примирения" (его, по данным “Досье”, в самой компании и придумали) и участвует во многих других обсуждениях текущих рабочих вопросов.

В расследовании издания "Проект" упоминается Андрей Петрович Крамар – политтехнолог, также работавший на петербургский "бэк-офис" и занимавшийся, в частности, политической работой на Мадагаскаре. Радио Свобода предполагает, что Андрей Крамар – родной брат Надежды Крамар (оба родились в Смоленске и имеют одно и то же отчество). Именно он, возможно, и привлёк её к работе на Евгения Пригожина. Однако, как удалось выяснить Радио Свобода, политтехнологиями бывший фитнес-тренер Надя Крамар начала заниматься совсем в другом, не имеющем отношения к Африке контексте.

10 сентября 2017 года, почти ровно через год после выборов в Госдуму РФ, на телеканале "Дождь" вышел сюжет под названием "Милонов-гейт: как устроены питерские "карусели". Речь в нём идет о том, что избравшийся осенью 2016 года в федеральный парламент по 218-му Южному одномандатному избирательному округу Санкт-Петербурга Виталий Милонов сделал это благодаря массовому вбросу бюллетеней. На второй минуте сюжета в кадре появляется молодая женщина – участник группы "расследователей", раскрывших механику "каруселей". Внешне и по голосу она очень похожа на сотрудницу "бэк-офиса" Евгения Пригожина из расследования "Досье". "Надежда Крамар, общественный деятель", – представляют её титры "Дождя".

За несколько дней до выхода телесюжета, свой большой материал о милоновской "карусели" на выборах 2016 года опубликовала "Новая газета". Один из главных его героев – Юлия Афанасьева, которая названа в заметке "руководителем команды расследователей". Полтора года спустя после статьи "Новой" это имя прозвучит в уже упоминавшемся выше материале издания "Проект" о вмешательстве пригожинских технологов в выборы в нескольких странах Африки. Афанасьева в нём названа "сотрудницей петербургского "бэк-офиса" Пригожина.

Судя по материалу "Новой", раскрытие милоновской "карусели" потребовало серьезных ресурсов. Работа шла полтора месяца, с начала ноября до середины декабря 2016 года, изучение видео с избирательных участков "заняло 1700 человеко-часов". Расследователи внимательно смотрели ускоренные в пять раз записи, отыскивая на них людей, посетивших несколько участков примерно в одно время.

"Самое главное – вычислить "карусельщиков", тут нужны особые способности. Новички даже проходили экзамен – точно описать внешность человека на видео. А потом за компьютер: кто найдет больше "карусельщиков". В лидерах мгновенно оказались парень-срочник, только отслуживший в военной разведке, и хрупкая тренер по фитнесу Надежда. Или "Маленькая Надежда", как ее называли в команде", – пересказывает "Новая газета" слова Юлии Афанасьевой.

Когда "расследователи" подали заявление в полицию со своими находками, там, рассказывает "Новая газета", так впечатлились результатами "Маленькой Надежды", что даже спросили, не рассматривает ли она возможность работы в следственных органах. "Надя искренне говорит, что рассматривает: "Пошла бы, конечно!" Только вот на работу ее почему-то так и не позвали. Да и полиция что-то не спешит расследовать нарушения", – пишет "Новая газета".

Радио Свобода удалось обнаружить закрытый аккаунт Надежды Крамар в сети "ВКонтакте" – владелица аккаунта на одной из фотографий в альбоме другого пользователя выглядит точно так же, как Крамар на снимке из расследования "Досье" и кадрах из репортажа "Дождя". В сентябре 2016 года Крамар несколько раз (например, здесь) упоминается в группах, связанных с фитнесом. Фотографии из ее закрытого аккаунта, сохранившиеся на сервисе botsman.org, не оставляют сомнений: хрупкая тренер по фитнесу "Маленькая Надежда", проявившая неожиданный талант к поиску "карусельщиков", и Надежда Крамар – один и тот же человек.

В марте 2017 года Афанасьева и Крамар провели большую лекцию о раскрытии “каруселей” на выборах 2016 года. Почти полтора часа они с гордостью рассказывали о своем расследовании перед аудиторией "Открытого пространства" – коворкинга, в основном привлекающего аудиторию оппозиционных гражданских активистов.

Даниил Любаров, член команды "Наблюдателей Петербурга", который также расследовал "карусели" на выборах 2016 года, вспоминает, что Афанасьева и Крамар на самом деле были не гражданскими активистами, а наемными политтехнологами из команды кандидата в депутаты Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга (выборы проходили одновременно) Дмитрия Павлова.

Павлов избирался как представитель Партии роста (незадолго до этого выйдя из "Единой России"; проиграв выборы в 2016 году, он вернется в партию власти) и на думских выборах конкурировал именно с Виталием Милоновым. "Считается, что в 2016 году Дмитрий Павлов искренне полагал, что, даже не имея административной поддержки, но потратив на избирательную кампанию на порядок больше обычного средств, он сумеет стать депутатом Госдумы. Первый пункт ему удался, второй – нет", – пишет петербургское издание "Бездуховности".

У Любарова осталось такое же впечатление: состоятельный бизнесмен Павлов надеялся обойтись финансовым ресурсом. "Я однажды был в его штабе – огромные окна прямо на Невский проспект. Мало кто из кандидатов мог себе такое позволить", – вспоминает Любаров. Но "ресурс" конкурента перевесил.

Не помог и "черный пиар" против Милонова: в частности, по данным "Бездуховности", накануне выборов штаб "гееборца" задержал фургон с буклетами "Моя исповедь", написанными от лица Милонова. В них были фразы "я ни разу не выигрывал выборы честно" и "я – агент ЦРУ". Как говорил позже консервативный петербургский священник и знакомый Милонова Владимир Василик, "[Павлов] постоянно льет грязь на Виталия Валентиновича, используя черный пиар и грязные технологии, а временами не останавливается наймом хулиганов, бандитов или просто неадекватных людей".

Руководил яркой, но безуспешной кампанией Дмитрия Павлова Пётр Бычков – сегодня его называют начальником "бэк-офиса" Пригожина. Любаров говорит, что Бычков оставил у него не совсем приятные впечатления тем, что "продвигал" "неоднозначного" члена СПЧ Игоря Борисова и пытался "привязать" его к "Наблюдателям Петербурга". А вот Афанасьева и Крамар выглядели просто работающими за деньги политтехнологами без идеологической подоплеки. Расследования "каруселей" оплачивал Павлов – сначала в надежде, что это поможет изменить результаты выборов, а потом "от обиды". Выступления с лекцией и в СМИ в 2017 году о методике расследования, предполагает Любаров, были уже собственной инициативой команды, которая искала новых клиентов.

Пётр Бычков:

Если Надежда Крамар, выпускница Смоленской академии физической культуры, до 2016 года не упоминается в открытых источниках в связи с политической деятельностью и, похоже, пришла в политтехнологии прямиком из фитнеса, то у Юлии Афанасьевой к этому моменту уже сложилась определенная политическая карьера. В 2010 году она получила степень магистра политологии в СПбГУ, работала в агентстве "Росбалт", экологической организации ЭКА (и состояла в Экологическом совете при губернаторе СПб), а также в общественном движении "Воля Петербурга", откуда пришла в партию "Справедливая Россия". В 2014 году Афанасьева возглавляла "список Оксаны Дмитриевой" от партии "Справедливая Россия" по одному из округов на муниципальных выборах в Петербурге, а в 2015 году модерировала страницу "Академии муниципальных выборов СР" в социальной сети "ВКонтакте".

В момент подготовки этого материала Оксана Дмитриева находилась в отпуске, но ее помощница Ольга Ковалевская рассказала Радио Свобода, что Юлия Афанасьева действительно была связана с петербургским отделением "Справедливой России". "Я ее помню только внешне. Помню только, что она прилично знала английский, по линии "Воли Петербурга" часто приезжали какие-то гости. Она переводила. Все время была какая-то побочная, отдельная от нас деятельность по линии разных организаций при СР, никак с региональной партией не связанная", – написала Ковалевская Радио Свобода.

Юлия Афанасьева и Пётр Бычков не ответили на вопросы Радио Свобода, отравленные им в Фейсбуке и ВКонтакте, зато это сделала Надежда Крамар. Она косвенно подтвердила подлинность чатов, опубликованных центром "Досье": "Считаю это преступлением, журналисты использовали переписки, полученные преступным путем (ст. 272 и 138 УК РФ)". При этом расследование "Досье" об убийстве российских журналистов в ЦАР она назвала "полным бредом". На другие вопросы Радио Свобода Крамар не ответила.

Рисовальщики подписей и активисты Навального: выборы-2018

Если интервью и выступления Афанасьевой и Крамар в сентябре 2017 года действительно были попыткой "продать" себя новым клиентам, то насколько они были успешны? Во всяком случае, той же осенью "Маленькая Надежда" неожиданно оказалась в петербургском штабе Ксении Собчак – на тот момент кандидата в президенты РФ.

"Это был неприятный эпизод", – вспоминает Наталья Грязневич, которая руководила "полевой работой" штаба Собчак в Санкт-Петербурге в 2017–2018 годах, и добавляет, что "не удивлена" тем, что позже Крамар оказалась сотрудницей "бэк-офиса" Пригожина.

Грязневич рассказала Радио Свобода, что Крамар пришла в штаб Собчак вместе с со своим знакомым Всеволодом Русаковым с формулировкой "у нас есть опыт, мы помогали разным плохим партиям, но мы идейно за вас и готовы вам помогать". Волонтеры заявили, что у них есть бригада, готовая заниматься сбором подписей, и действительно стали приводить около 30 человек на тренинги сборщиков. Поначалу их работа не вызвала вопросов, "подписи были ничего", говорит Грязневич, но в один день все изменилось. "Они принесли собранное якобы за ночь огромное количество подписей, сказали, что по каким-то барам ходили, собирали. И когда мы стали перепроверять, мы увидели, что это все такая рисовка, довольно банальная. Ну, и начали более подробно разбираться. Потом все их подписи на всякий случай выкинули, потому что не могли быть уверены, что они настоящие", – рассказывает Наталья Грязневич.

Грязневич отмечает, что от других "рисовальщиков" Крамар и Русакова отличало то, что они очень старались втереться в доверие: например, Крамар много помогала по другим делам штаба, в том числе проверять подписи сборщиков. "Они такие, мутные достаточно ребята", – вспоминает странную пару Грязневич, у которой после отстранения Крамар и Русакова от работы состоялся с ними "неприятный, конфликтный разговор".

Наталья Грязневич рассказывает, что очень удивилась, когда в начале 2018 года обнаружила только что выгнанных из штаба Собчак волонтеров на фотографии в петербургском штабе Навального, да еще и с самим Алексеем Навальным. Грязневич предупредила об этом знакомых из команды Навального, но, очевидно, без особого эффекта.

На этом фото с Алексеем Навальным Всеволод Русаков – крайний слева, Надежда Крамар – вторая справа:

В то время команду Навального в Петербурге координировал Денис Михайлов. В разговоре с Радио Свобода он не сразу вспомнил Крамар и Русакова, но потом подтвердил, что они работали в штабе волонтерами и позже были наблюдателями на выборах (от какого из зарегистрированных кандидатов, Собчак или Грудинина, они получили направления, как этого требует закон, Михайлов не помнит). "Да, могли быть и засланными, но через наш штаб прошло тогда больше тысячи человек, всех проверить мы не могли. Да и деятельность наша была абсолютно прозрачной, не знаю, что с нами можно было сделать. Эти ребята ничем особенно не запомнились, особой пользы они не принесли, но и ущерба тоже", – сказал бывший координатор штаба в комментарии для Радио Свобода. Михайлов утверждает, что до него не дошла информация об эпизоде с "рисованными" подписями в штабе Собчак. Грязневич рассказывает, что Русаков и Крамар пытались предлагать свои услуги и в штабе "Яблока". По данным телеграм-канала "Ротонда", оттуда они тоже были изгнаны за "рисовку" подписей.

В конечном итоге Надежда Крамар не только стала членом ТИК номер 2 с правом совещательного голоса в ходе президентских выборов в Санкт-Петербурге в мае 2018 года, но даже подала две жалобы – на то, что документы сдавались председателю ТИК не в запечатанных пакетах, и на присутствие "иных лиц" при погашении избирательных бюллетеней. Обе жалобы были отклонены.

Всеволод Русаков не упоминается в расследованиях "Проекта" и "Досье" о деятельности Евгения Пригожина, но он по меньшей мере знаком не только с Надеждой Крамар, но и с другими сотрудниками "бэк-офиса". Они есть у него в друзьях во ВКонтакте, а на одной из фотографий в альбоме Русакова в этой социальной сети можно увидеть предполагаемого главу "бэк-офиса" Петра Бычкова – он запечатлен за бильярдным столом в помещении, похожем на баню. Снимок сделан в 2015 году.

Радио Свобода не удалось обнаружить следов деятельности Русакова как наблюдателя на выборах 2018 года, зато известно, что он был наблюдателем от партии "Справедливая Россия" на парламентских выборах в 2011 году: в тот раз Русаков был удален с участка за незаконную агитацию.

"С Бычковым я хорошо знакома". Мария Пушкина

Еще одну сотрудницу "бэк-офиса" Пригожина в Санкт-Петербурге, если верить опубликованным центром "Досье" перепискам, зовут Мария Пушкина. Как утверждается в итоговом расследовании "Досье", днем 31 июля в групповой чат в Телеграме, в котором участвовали российские сотрудники "африканского направления" Пригожина, была отправлена первая новость об убийстве трех российских журналистов с просьбой максимально быстро начать поиск информации и отреагировать на происшествие. Участники чата начали обсуждать, от чьего имени нужно сделать пресс-релиз. В 18:05 Мария Пушкина отправила в чат ссылку на статью РБК под названием "Посольство в ЦАР заявило о гибели двух человек с пресс-картами "Известий". Она сопроводила свое сообщение словами "пресс-релиз уже, видимо, написали". Как полагают авторы материала "Досье", из этого следует, что пресс-релиз, который собирались написать участники чата, должен был выражать официальную позицию РФ.

Имя и фамилия Марии Пушкиной встречаются в чате и до убийства журналистов. Так, в июне 2018 года она предлагала написать статью о подготовке российскими военными специалистами солдат национальной армии ЦАР – FACA и снабдить ее вымышленной героической историей одного из них:

"Можно ли одного из выпускников сделать героем. Трогательное интервью (основа вопросов с меня), как мусульманин переживает за судьбы ЦАР? нам в любом случае надо поддерживать информационно процесс увеличения числа мусульман в ФАКА. Это задача шефа".

Радио Свобода обнаружило в друзьях у Петра Бычкова в социальной сети "ВКонтакте" женщину с такими же именем и фамилией – "Мария Пушкина". Если верить информации в ее профиле, она родилась в 1977 году, сейчас преподает на факультете политологии Санкт-Петербургского государственного университета. В биографии Пушкиной на сайте СПбГУ говорится, что она закончила кафедру политической психологии этого же ВУЗа, работала проекте "Открытая политика", направленном на популяризацию губернатора Владимира Яковлева, занималась политическим консультированием, сотрудничала с партиями "Справедливая Россия" и "Единая Россия", в 2000 году участвовала в президентской кампании Владимира Путина. Сайт doyar.org, позиционирующий себя как своего рода каталог петербургских политтехнологов, пересказывает слух, согласно которому Пушкина в конце нулевых годов во время предвыборной кампании одного из своих клиентов предлагала ему организовать нападение на политтехнолога конкурирующего кандидата.

На сайте госзакупок можно обнаружить контракт, который Пушкина выиграла в 2017 году. Он предусматривал проведение для работников администрации Сургута семинара на тему "Концептуальные положения Стратегии государственной политики РФ на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666, направленной на укрепление единства многонационального народа РФ, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, этнокультурное развитие народов России применительно к муниципальным образованиям".

Телефонный номер Марии Пушкиной, опубликованный в ее профиле, можно найти не только на сайте Госзакупок, но и в "Живом журнале": один из пользователей этого сервиса блогов в 2006 году обвинил Пушкину и ряд ее коллег в том, что будучи сотрудниками "Центра социальных проектов "Белый дом" они не заплатили социологам за полевые исследования.

В телефонном разговоре с Радио Свобода Мария Пушкина заявила, что впервые слышит о расследовании центра "Досье". На вопрос о том, работала ли она на Евгения Пригожина, Пушкина не ответила. В ответ на перечисление фамилий предполагаемых сотрудников "бэк-офиса" Пригожина в Санкт-Петербурге она сказала, что знает одного из них, Николая Чиклина, как "своего студента". На следующий день в переписке с Радио Свобода в социальной сети "ВКонтакте" Пушкина изменила показания и написала, что "навскидку человека с фамилией Чиклин не помнит". По её словам, она не имеет отношения к Марии Пушкиной, упомянутой в расследовании "Досье". В то же время, Пушкина признала, что знакома с Петром Бычковым, который тоже был ее студентом. Она охарактеризовала его как "очень умного молодого человека".

О том, что преподавательская деятельность была не единственным источником дохода Марии Пушкиной в 2018 году, свидетельствует опубликованное ей в мае объявление в одной из групп "ВКонтакте". В нем она ищет переводчиков с французского языка для перевода с французского на русский язык и последующей оцифровки 600 анкет. Пушкина не ответила на вопрос Радио Свобода, была ли эта работа связана с проектами Евгения Пригожина в ЦАР, где французский является официальным языком наряду с санго. По ее словам, эти анкеты связаны с ее "научной статьей", которая будет опубликована в скором времени.

Заключение

Радио Свобода не удалось достоверно установить, когда именно Надежда Крамар, Юлия Афанасьева, Пётр Бычков и другие начали работать в "бэк-офисе" Евгения Пригожина. Скорее всего, это произошло не одновременно. По данным "Проекта", Пётр Бычков и Михаил Потепкин (одна из ключевых фигур африканского прокта Пригожина, региональный директор компании "М-Инвест") познакомились не позднее, чем в 2015 году. Как минимум с этого же года знакомы Бычков и Русаков (см. фотографию из "бани"). Надежда Крамар начала работать в команде Бычкова над кампанией Дмитрия Павлова в 2016 году, а ее предполагаемый брат Андрей Крамар не позднее мая 2018 года участвовал в политической жизни далекого Мадагаскара. Ассоциация Afric, представителем которой "Проект" называет Юлию Афанасьеву, присутствует в Африке примерно с лета 2018 года.

Другими словами, Радио Свобода не может уверенно утверждать, что разнообразная деятельность сотрудников "бэк-офиса" на выборах 2016 и 2018 годов в Петербурге велась в интересах Евгения Пригожина: возможно, напротив, активность политтехнологов при расследовании "каруселей", сборе подписей и волонтерстве в штабе Навального в конечном счете привела их в "бэк-офис", где они попробовали применить российский опыт в совершенно других условиях - от ЦАР до ЮАР.

Юлия Афанасьева по-прежнему связана с африканской политикой: в июле 2019 года она участвовала в прошедшем в Москве заседании Африканского дискуссионного клуба, посвященного политической ситуации в ЮАР.

Владислав Русаков выдвигается в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге, причем в комментарии, оставленном им к одной из записей во "ВКонтакте" 30 июня 2019 года он заявил, что "идет от штаба Навального" – в таком же качестве он несколько раз представлялся петербургским журналистам. Нынешний координатор команды Навального в Петербурге Александр Шуршев объяснил Радио Свобода, что Русаков действительно приходил в штаб, где "узнали, что он имеет отношение к пригожинским". Сейчас, по словам Шуршева, Русаков к штабу Навального никакого отношения не имеет, хотя и действительно выдвигается в муниципальные депутаты в районе Парголово. Петербургский телеграм-канал “Ротонда” пишет, что еще одно занятие Русакова – организация публичной деятельности скандального бывшего бойца ММА Вячеслава "Рыжего Тарзана" Дацика, освободившегося в феврале 2019 года из колонии, где где он отбывал наказание за погромы в притонах для занятия проституцией.

Та же "Ротонда" утверждает, что в структурах Пригожина создана новая команда политтехнологов, которая тесно работает с предвыборным штабом Александра Беглова. Участвует ли в этом новом проекте Пётр Бычков, неизвестно. По данным "Проекта", сотрудники Пригожина активны накануне выборов и в российской столице: они якобы создали штаб для противодействия независимым и оппозиционным кандидатам. Как пишет издание, по инициативе "группы Пригожина" было создано недостоверное сообщение о том, что Илья Яшин в Москве сбил на машине пешехода, люди пригожина также могли быть организаторами нападения на сборщиков подписей за Любовь Соболь. Руководство этой командой приписывается "Проектом" соратнику Пригожина, бизнесмену Игорю Осадчему, который также координировал работу политтехнологов "повара Путина" в африканских странах.