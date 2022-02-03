"Новая газета" удалила по требованию Роскомнадзора материалы с пересказами расследований фондов политика Алексея Навального. Об этом редакция сообщила в своём телеграм-канале.

Среди удалённых материалов — материалы про так называемый дворец Путина у Геленджика, стоимость которого была оценена в 100 миллиардов рублей, и новости про бывшего зятя премьер-министра России Михаила Мишустина, который, согласно расследованиям, дарил семье премьер-министра элитную недвижимость.

На месте материалов теперь отображается уведомление об их удалении по требованию государства. Отмечается, что решение принято под угрозой блокировки доступа к сайту газеты.

Первого февраля стало известно, что сразу несколько независимых российских СМИ получили от Роскомнадзора предписание удалить материалы, написанные по расследованиям команды Навального.

Телеканал "Дождь" получил требование об удалении шести материалов. Радиостанция "Эхо Москвы" — тридцати четырёх. "Медуза" — семнадцати. Znak.com – 13 уведомлений, The Village — 8, саратовское издание "Свободные новости" – 9, "Бумага" — трёх.

Редакции изданий сообщили, что приняли решение об удалении публикаций под угрозой блокировки и во исполнение законодательства. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко написал в телеграме, что считает происходящее несомненным актом цензуры, но заблокированный сайт не позволит СМИ рассказать о следующих расследованиях. Кроме того, указанные расследования есть на многих платформах этих СМИ "и вообще повсюду в интернете", — отметил он.

Телеканал "Дождь" и "Медуза" признаны в России сми-иностранными агентами. Редакции не согласны с этим статусом и обжаловали его в судах.