Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изымать у находящихся в стране россиян и белорусов огнестрельное оружие, которым они владеют по закону. По мнению политика, обладание такими средствами может угрожать национальной безопасности страны.

"Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии", – приводит слова премьера издание "Постимеэс".

По словам главы эстонского правительства, законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам России и Беларуси, в любом случае будет направлен в парламент. Таким образом, у россиян и белорусов будет время, чтобы добровольно сдать оружие, сказала Каллас.

Оружейные законы в Эстонии — одни из самых свободных в западном мире. Согласно данным регистра, оружие для самообороны или охоты находится в настоящее время у 629 граждан России и Беларуси, находящихся в стране.

Сегодня эстонский парламент рассмотрит законопроект о запрете иностранцам, не являющимся гражданами стран Евросоюза, голосовать на местных выборах. Обладающая большинством в правящей коалиции Партия реформ предложила распространить его только на граждан России и Беларуси.

Канцлер юстиции и президент Эстонии отметили, что законопроект в существующем виде может противоречить Конституции страны. Премьер Кая Каллас, также принадлежащая к Партии реформ, подчеркнула, что в стране есть города, где у большинства населения нет эстонского гражданства, и лишение населения права голоса может повысить напряжённость в обществе, — передаёт "Постимеэс".

19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу для граждан России с туристическими шенгенскими визами.

Ранее представители стран Балтии и Польши подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу российских туристов "угрозой общественной и внутренней безопасности", так как "три четверти граждан России поддерживают российскую военную агрессию в Украине".

Эстония прекратила выдавать россиянам туристические визы и ограничила выдачу видов на жительство сразу после начала войны России в Украине.