Одобрен законопроект об освобождении от наказания за участие в войне

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому заключившие контракт о прохождении военной службы будут освобождаться от уголовной ответственности. Реальный срок будет для них заменяться на условный. С инициативой ранее выступили депутаты от "Единой России" Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также член Совета Федерации Андрей Клишас.

Законопроект предусматривает возможность заключить контракт с Минобороны лицам, которые находятся под следствием, подсудимым, и тем, в отношении кого начал действовать приговор по преступлениям лёгкой и средней тяжести. Под действие документа не подпадают дела о терроризме, преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также против основ конституционного строя и безопасности государства.

В случае принятия законопроекта обстоятельствами для условного освобождения или погашения судимости станут получение госнаграды, увольнение со службы по состоянию здоровья или по возрасту и увольнение в связи с окончанием периода мобилизации или военного положения.

В документе оговаривается, что если после начала военной службы освобождённый от наказания снова совершит преступление, то суд назначит ему срок лишения свободы с учётом ранее вынесенных приговоров.

Сейчас осуждённых за преступления участников войны освобождают от наказания через помилования, подписанные президентом России.