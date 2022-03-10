Суд оставил без изменений приговор видеоблогеру Николаю Платошкину

Кассационный суд в Москве оставил без изменений приговор лидеру движения "За новый социализм" и видеоблогеру Николаю Платошкину. Суд в мае прошлого года приговорил его у пяти годам заключения условно по статьям о склонении к массовым беспорядкам и распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщает ТАСС.

Платошкин – бывший сотрудник МИД России. Его неоднократно приглашали в свои эфиры государственные телеканалы.

Активиста задержали в июне 2020 года. Почти год он находился под домашним арестом.

Правозащитники, изучив обстоятельства дела, в том числе видеоролики, которые Платошкину ставили в вину, заявили, что считают уголовное преследование политика необоснованным и нарушающим его права на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний.

По мнению правозащитников, Платошкин лишь высказал предположение о готовности своих сторонников принять участие в возможных протестных акциях и выступил с критикой мер, принимаемых властями в связи с пандемией COVID-19. Дело было возбуждено вскоре после того, как Платошкин заявил о намерении выдвигаться в президенты России.

Платошкин критиковал политику Владимира Путина и властей России с левых, просоветских позиций. При этом он призывал выходить на акции против поправок в Конституцию.

Свою вину Платошкин не признал. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести.