Украина

"Украинцы готовы говорить с Россией, но она не готова к миру". Опрос жителей Украины об условиях окончания войны

Киевляне возле разрушенного во время российской атаки дома. 31 июля 2025 года
Киевляне возле разрушенного во время российской атаки дома. 31 июля 2025 года

Материал Настоящего Времени

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос о восприятии украинцами различных планов по окончанию войны и проведению переговоров с Россией. Опрос проводился в конце июля – начале августа 2025 года: до того, как стало известно, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать возможное прекращение огня в Украине на Аляске 15 августа. В опросе приняли участие 1022 человек, он проводился по телефону и только среди украинцев, живущих в стране.

Условные мирные планы, которые социологи предложили оценить жителям Украины, получили название "план США", "план Украины и Европы" и "план России".

"План США" предполагает гарантии безопасности для Украины от европейских государств (но не США), сохранение контроля России над оккупированными территориями, признание США Крыма частью России, движение Украины к вступлению в ЕС, отмены санкций США и Европы против России.

"План Европы и Украины" предполагает, что Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают, Украина движется к вступлению в ЕС, а после установления прочного мира США постепенно смягчает свои санкции против России.

"План России", предложенный социологами участникам опроса, выглядит так: Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение, Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, под контроль России переходят города Херсон, Запорожье и вся территория Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Кроме того, Украина официально признает все оккупированные территории частью России и навсегда отказывается от них. При этом Украина движется к вступлению в ЕС, а США и Европа отменяют все санкции против России.

В итоге о готовности поддержать "план США" в таком виде заявили 39% респондентов (на десять процентов больше, чем в мае 2025 года), о готовности поддержать "план Украины и Европы" – 54% (рост на три процента), о готовности согласиться на "план России" – 17% (на семь процентов больше, чем в мае 2025-го).

Прокомментировать эти результаты и рассказать о нюансах полученных ответов Настоящее Время попросило исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого:

Российский план" – абсолютно неприемлемый

"По самим результатам мы видим, во-первых, что 76% украинцев, абсолютное большинство, отбрасывают "российский план" – фактически план капитуляции Украины. То есть для украинцев этот план является категорически неприемлемым, и он не может быть в основе урегулирования, после которого бы украинцы говорили, что это некоторый компромисс, который все же мы можем принять. Нет, "российский план" – абсолютно неприемлемый.

"План от США" – стало немного больше украинцев, которые готовы его принять, – 39%, в мае было 29%. Но всё равно больше украинцев, 49%, выступает и против "плана США". В первую очередь, потому что он включает в себя снятие санкций с России, и это украинцам очень не нравится. Также он включает в себя международное признание со стороны США Крыма как части России.

И единственный план, где больше половины респондентов, 54%, готовы его принять – без энтузиазма, но всё-таки готовы принять, – это "план Европы и Украины", по которому линия фронта замораживается. Россия де-факто контролирует оккупированные территории, но без юридического признания. Мы не отдаем России никакие другие территории, но в то же время Украина получает надежные гарантии безопасности, чтобы Россия больше не напала на Украину".

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий комментирует опрос жителей Украины об условиях окончания войны
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий комментирует опрос жителей Украины об условиях окончания войны

Грушецкий отмечает, что в областях Украины ближе к фронту процент людей, готовых поддержать варианты мирного урегулирования, "немного выше":

Готовность к принятию условий мира не означает, что люди имеют пророссийские настроения

"У нас в целом есть тенденция, это видно по разным вопросам, которые мы задаем нашим респондентам, что жители прифронтовых громад, особенно на востоке Украины, это Харьковская и Донецкая области, в несколько большей степени открыты к вариантам мирного урегулирования, например, на основе замораживания линии фронта и де-факто контроля России над оккупированными территориями. Но, во-первых, этот процент только немного выше, а во-вторых, даже в этих регионах абсолютное большинство отбрасывает российский мирный план и отбрасывает вариант капитуляции. [Зависит от того], о чем мы спрашиваем. Если мы говорим о в целом готовности к миру и компромиссам – на Востоке, да, немного больше тех, кто к этому готов. Если мы говорим о капитуляции и неприемлемых требованиях к Украине – во всех регионах абсолютное большинство выступает против этого.

Также мы подчеркиваем, что и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере – абсолютное большинство украинцев, 90-95%, отрицательно относится к России. И абсолютное большинство во всех регионах – в частности, 75% на востоке, – отрицательно относятся даже к обычным россиянам. То есть даже несколько выше готовность к принятию условий мира не означает, что люди имеют пророссийские настроения. Это некоторая прагматическая позиция, но она не показывает, что мы любим Россию и некоторые люди хотят быть с Россией".

Киевские социологи не видят связи между изменением позиции людей относительно принятия условий мира и массированными воздушными атаками городов в последние несколько месяцев:

Война является экзистенциальной

"Мы наоборот видим тенденцию, что это укрепляет среди украинцев понимание, что война является экзистенциальной. И что российский враг, он, во-первых, врет, когда рассказывает, что они атакуют только военные объекты, – это ложь, которая очевидна всем украинцам. Убивают гражданских людей – и люди понимают, что Россия пришла сюда убивать, пытать людей, уничтожать. И это очень сужает пространство ваших вариантов: вы не можете просто сдаться, потому что понимаете, что россияне будут продолжать тогда убивать вас. То есть такие атаки имеют скорее обратный эффект, чем подталкивают людей к готовности к миру", – говорит Антон Грушецкий.

Впрочем, добавляет он, украинцы не верят в скорое прекращение боевых действий:

Мало кто верит, что война вот завершится через неделю или через месяц

"В марте, после того, как Украина и Штаты предложили 30-дневное перемирие, мы ставили вопрос: "Как вы относитесь к этому предложению?". 80% украинцев отнеслись положительно, но среди них абсолютное большинство сказали, что [поддерживают это предложение] не потому что они ощущают, что это приближает мир, а потому что хотят показать Штатам, что Россия недоговороспособный партнер. Сейчас аналогично: украинцы не верят, что Россия вообще способна на переговоры, и все что делает Россия, она делает, чтобы обмануть Штаты, Европу и Украину – и достигать свои цели. Украинцы видят, что говорит Россия, что риторика российской власти не становится более мягкой, она все равно имеет элементы геноцидной риторики и элементы уничтожения украинской нации и покорения Украины. Поэтому даже на вопрос, как долго еще будет длиться война, большинство украинцев [отвечают, что] либо не знают, потому что действительно не могут оценить, либо говорят о более длительных сроках. И мало кто верит, что война вот завершится через неделю, две или через месяц".

Согласно еще одному опросу, проведенному в начале июля 2025 года американской социологической компанией Gallup, 69% украинцев выступают за завершение войны путем переговоров и только 24% поддерживают продолжение борьбы военным путем до победы Украины. В 2022 году за переговоры высказывались 22% опрошенных теми же социологами, а за войну до победы – 73%. Жители страны видят, что получают недостаточно военной помощи, и склоняются к более прагматичному решению, раз Запад не готов помогать, комментирует результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий:

Если нужно, мы готовы говорить с Россией. Но Россия не готова к миру

"В 2022 году у нас более 70% украинцев считали, что Запад является надежным союзником и будет поддерживать Украину для достижения справедливого мира. На данном этапе большинство украинцев говорят "спасибо" за всю предоставленную помощь, но она является недостаточной. Если мы понимаем, что своих сил нам недостаточно – а это объективно, Россия в несколько раз больше, чем Украина, – а Запад не готов предоставить необходимую помощь, в первую очередь, вооружением, финансами, тогда мы должны быть более прагматичными. В этом опросе Gallup'а, я обращу внимание, что вопрос о переговорах не включал в себя какие-либо уступки, [речь шла о переговорах] в целом. Конечно же, в целом, если есть возможность завершить войну переговорами, большинство будут за переговоры. Но если бы в этот вопрос добавили некоторые уступки: например, отдать россиянам Херсон или Запорожье или Донецкую область, или не получить никаких гарантий безопасности, или, например, пророссийское правительство в Киеве – эти 69% бы резко сократились до меньшинства в Украине.

Поэтому – да, украинцы готовы к миру, и мы показываем это и Дональду Трампу, и Европе. Если нужно, мы готовы говорить с Россией. Но Россия не готова к миру".

