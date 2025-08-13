Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос о восприятии украинцами различных планов по окончанию войны и проведению переговоров с Россией. Опрос проводился в конце июля – начале августа 2025 года: до того, как стало известно, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать возможное прекращение огня в Украине на Аляске 15 августа. В опросе приняли участие 1022 человек, он проводился по телефону и только среди украинцев, живущих в стране.

Условные мирные планы, которые социологи предложили оценить жителям Украины, получили название "план США", "план Украины и Европы" и "план России".

"План США" предполагает гарантии безопасности для Украины от европейских государств (но не США), сохранение контроля России над оккупированными территориями, признание США Крыма частью России, движение Украины к вступлению в ЕС, отмены санкций США и Европы против России.

"План Европы и Украины" предполагает, что Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают, Украина движется к вступлению в ЕС, а после установления прочного мира США постепенно смягчает свои санкции против России.

"План России", предложенный социологами участникам опроса, выглядит так: Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение, Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, под контроль России переходят города Херсон, Запорожье и вся территория Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Кроме того, Украина официально признает все оккупированные территории частью России и навсегда отказывается от них. При этом Украина движется к вступлению в ЕС, а США и Европа отменяют все санкции против России.

В итоге о готовности поддержать "план США" в таком виде заявили 39% респондентов (на десять процентов больше, чем в мае 2025 года), о готовности поддержать "план Украины и Европы" – 54% (рост на три процента), о готовности согласиться на "план России" – 17% (на семь процентов больше, чем в мае 2025-го).

Прокомментировать эти результаты и рассказать о нюансах полученных ответов Настоящее Время попросило исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого:

Российский план" – абсолютно неприемлемый

"По самим результатам мы видим, во-первых, что 76% украинцев, абсолютное большинство, отбрасывают "российский план" – фактически план капитуляции Украины. То есть для украинцев этот план является категорически неприемлемым, и он не может быть в основе урегулирования, после которого бы украинцы говорили, что это некоторый компромисс, который все же мы можем принять. Нет, "российский план" – абсолютно неприемлемый.

"План от США" – стало немного больше украинцев, которые готовы его принять, – 39%, в мае было 29%. Но всё равно больше украинцев, 49%, выступает и против "плана США". В первую очередь, потому что он включает в себя снятие санкций с России, и это украинцам очень не нравится. Также он включает в себя международное признание со стороны США Крыма как части России.

И единственный план, где больше половины респондентов, 54%, готовы его принять – без энтузиазма, но всё-таки готовы принять, – это "план Европы и Украины", по которому линия фронта замораживается. Россия де-факто контролирует оккупированные территории, но без юридического признания. Мы не отдаем России никакие другие территории, но в то же время Украина получает надежные гарантии безопасности, чтобы Россия больше не напала на Украину".

Грушецкий отмечает, что в областях Украины ближе к фронту процент людей, готовых поддержать варианты мирного урегулирования, "немного выше":

Готовность к принятию условий мира не означает, что люди имеют пророссийские настроения

"У нас в целом есть тенденция, это видно по разным вопросам, которые мы задаем нашим респондентам, что жители прифронтовых громад, особенно на востоке Украины, это Харьковская и Донецкая области, в несколько большей степени открыты к вариантам мирного урегулирования, например, на основе замораживания линии фронта и де-факто контроля России над оккупированными территориями. Но, во-первых, этот процент только немного выше, а во-вторых, даже в этих регионах абсолютное большинство отбрасывает российский мирный план и отбрасывает вариант капитуляции. [Зависит от того], о чем мы спрашиваем. Если мы говорим о в целом готовности к миру и компромиссам – на Востоке, да, немного больше тех, кто к этому готов. Если мы говорим о капитуляции и неприемлемых требованиях к Украине – во всех регионах абсолютное большинство выступает против этого.

Также мы подчеркиваем, что и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере – абсолютное большинство украинцев, 90-95%, отрицательно относится к России. И абсолютное большинство во всех регионах – в частности, 75% на востоке, – отрицательно относятся даже к обычным россиянам. То есть даже несколько выше готовность к принятию условий мира не означает, что люди имеют пророссийские настроения. Это некоторая прагматическая позиция, но она не показывает, что мы любим Россию и некоторые люди хотят быть с Россией".

Киевские социологи не видят связи между изменением позиции людей относительно принятия условий мира и массированными воздушными атаками городов в последние несколько месяцев:

Война является экзистенциальной

"Мы наоборот видим тенденцию, что это укрепляет среди украинцев понимание, что война является экзистенциальной. И что российский враг, он, во-первых, врет, когда рассказывает, что они атакуют только военные объекты, – это ложь, которая очевидна всем украинцам. Убивают гражданских людей – и люди понимают, что Россия пришла сюда убивать, пытать людей, уничтожать. И это очень сужает пространство ваших вариантов: вы не можете просто сдаться, потому что понимаете, что россияне будут продолжать тогда убивать вас. То есть такие атаки имеют скорее обратный эффект, чем подталкивают людей к готовности к миру", – говорит Антон Грушецкий.

Впрочем, добавляет он, украинцы не верят в скорое прекращение боевых действий:

Мало кто верит, что война вот завершится через неделю или через месяц

"В марте, после того, как Украина и Штаты предложили 30-дневное перемирие, мы ставили вопрос: "Как вы относитесь к этому предложению?". 80% украинцев отнеслись положительно, но среди них абсолютное большинство сказали, что [поддерживают это предложение] не потому что они ощущают, что это приближает мир, а потому что хотят показать Штатам, что Россия недоговороспособный партнер. Сейчас аналогично: украинцы не верят, что Россия вообще способна на переговоры, и все что делает Россия, она делает, чтобы обмануть Штаты, Европу и Украину – и достигать свои цели. Украинцы видят, что говорит Россия, что риторика российской власти не становится более мягкой, она все равно имеет элементы геноцидной риторики и элементы уничтожения украинской нации и покорения Украины. Поэтому даже на вопрос, как долго еще будет длиться война, большинство украинцев [отвечают, что] либо не знают, потому что действительно не могут оценить, либо говорят о более длительных сроках. И мало кто верит, что война вот завершится через неделю, две или через месяц".

Согласно еще одному опросу, проведенному в начале июля 2025 года американской социологической компанией Gallup, 69% украинцев выступают за завершение войны путем переговоров и только 24% поддерживают продолжение борьбы военным путем до победы Украины. В 2022 году за переговоры высказывались 22% опрошенных теми же социологами, а за войну до победы – 73%. Жители страны видят, что получают недостаточно военной помощи, и склоняются к более прагматичному решению, раз Запад не готов помогать, комментирует результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий:

Если нужно, мы готовы говорить с Россией. Но Россия не готова к миру

"В 2022 году у нас более 70% украинцев считали, что Запад является надежным союзником и будет поддерживать Украину для достижения справедливого мира. На данном этапе большинство украинцев говорят "спасибо" за всю предоставленную помощь, но она является недостаточной. Если мы понимаем, что своих сил нам недостаточно – а это объективно, Россия в несколько раз больше, чем Украина, – а Запад не готов предоставить необходимую помощь, в первую очередь, вооружением, финансами, тогда мы должны быть более прагматичными. В этом опросе Gallup'а, я обращу внимание, что вопрос о переговорах не включал в себя какие-либо уступки, [речь шла о переговорах] в целом. Конечно же, в целом, если есть возможность завершить войну переговорами, большинство будут за переговоры. Но если бы в этот вопрос добавили некоторые уступки: например, отдать россиянам Херсон или Запорожье или Донецкую область, или не получить никаких гарантий безопасности, или, например, пророссийское правительство в Киеве – эти 69% бы резко сократились до меньшинства в Украине.

Поэтому – да, украинцы готовы к миру, и мы показываем это и Дональду Трампу, и Европе. Если нужно, мы готовы говорить с Россией. Но Россия не готова к миру".