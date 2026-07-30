"Остается только истерика". Как готовится к выборам "Единая Россия"

Партия "Единая Россия" готовится к выборам в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября этого года. Голосование состоится на фоне атак украинских беспилотников, падения рейтингов Владимира Путина и самой партии власти и слухов о предстоящей новой волне мобилизации.

На съезде партии в июне этого года президент Владимир Путин призвал "Единую Россию" сделать "всё для победы в СВО (российские власти продолжают называть агрессию против Украины "специальной военной операцией" – РС), потому что весь российский народ сейчас объединился для поддержки участников специальной военной операции и верит в победу наших бойцов".

Завершая работу Госдумы Государственной думы VIII созыва 27 июля, её председатель Вячеслав Володин заявил, что "партий много, Родина одна" и начал скандировать: "Россия! Путин! Победа!". Он повторил эту фразу пять раз. Депутаты ограничились аплодисментами и не стали скандировать вместе с Володиным.

При этом эксперты уверены, что четкой и внятной предвыборной стратегии у партии власти нет: очевидно, что россияне устали от войны, но партия вынуждена её поддерживать в угоду Владимиру Путину. До 10 августа "Единая Россия" собирает предложения от избирателей в "Народную программу". Её главными направлениями объявлены поддержка участников войны, развитие регионов, социальная сфера и демография.

Издание "Медуза" пишет, что региональные отделения "Единой России" пойдут на выборы с тремя основными слоганами: "Сила в Единстве", "Выберем достойных", "Единая Россия" – команда президента". Об этом говорится в брендбуке, который попал в распоряжение редакции.



Вполне возможно, что заявления о поддержке "СВО", прозвучавшие на съезде "Единой России", в ходе её избирательной кампании тиражироваться не будут, считает политолог Аббас Галлямов:

"СВО" уже реально непопулярна даже среди провластного электората

– Мы не знаем, что будет написано на предвыборных баннерах и в агитационных газетах, которые будут распространяться по квартирам и почтовым ящикам избирателей. Стратегию партии мы не знаем. "СВО" уже реально непопулярна даже среди провластного электората, даже для них это одно сплошное разочарование. В этом смысле ничего убедительного сказать нельзя. Едва ты начнешь об этом говорить, тебя тут же завалят кучей неудобных вопросов – где ваша ПВО, почему вы пропускаете удары, почему не выполняете ваши обещания?

Ни один средний кандидат в депутаты ответить на них не сможет. Поэтому я не исключаю, что тема войны в кампании будет минимизирована. Идти на выборы с этой темой, дублируя то, что говорит по телевизору Владимир Соловьёв, означает просто нарваться на волну негатива и протестное голосование. С одной стороны, связывать себя с непопулярной войной нельзя, с другой стороны, отказаться от войны – значит пойти против Путина. "Единая Россия" оказалась в очень сложной ситуации, – полагает Аббас Галлямов.

О возможном снижении показателей партии власти на выборах говорят даже в Кремле. На фоне кризиса и падения рейтингов популярности самого Владимира Путина высокие цифры "Единой России" на выборах выглядели бы подозрительно. Так что теперь администрация президента ждёт от "ЕР" 45 процентов голосов избирателей, а не 55, как раньше, пишут СМИ.



При этом Владимир Путин нацелен на продолжение войны и пытается всеми силами убедить общество, что ему это тоже необходимо, говорит политолог Наталия Шавшукова. Именно поэтому стратегия "Единой России" и её лидеров сейчас выглядит так хаотично:

Сейчас "Единая Россия" потеряла всё, что присвоила себе за это время

– Партия "Единая Россия" уже пошла ва-банк. Если раньше она символизировала собой стабильность, устойчивость, процветание, технологические достижения, то сейчас она олицетворяет собой такую агрессивную, истерическую мобилизацию общества на войну непонятно зачем. "Единая Россия" сама себя загнала в этот угол и на самом деле потеряла своё основное преимущество – обращение к ностальгии. Если раньше партия могла вполне конкурировать с КПРФ на поляне "давайте вернемся в застой, давайте сделаем всё как в 70-х годах, давайте вернём прекрасное прошлое", то сейчас на этом поле конкурирует оппозиция. Только теперь "прекрасное прошлое" – это не 70-е годы ХХ века, а начало 2000-х.

Речь идёт о ностальгии по конкретным, довольно ощутимым вещам. Это Россия, которая была открытой, Россия, которая была относительно свободной, Россия, в которой были и McDonald’s, IKEA, H&M и открытые аэропорты. Можно было уехать и приехать, и сравнить, как там, и погордиться тем, как здесь.

"Единая Россия" потеряла всё, что присвоила себе за это время.

И речь идёт не только о потреблении, а действительно о гордости. Потому что люди говорили: мол, мы же тоже смогли, мы за эти 20-30 лет построили нормальную страну. Сейчас "Единая Россия" потеряла всё, что присвоила себе за это время. Она сама загнала себя в угол, и сейчас ей остаётся только эта истерика, совершенно не свойственная этой партии. За эту партию голосовали как за стабильность, за "как бы чего не вышло", за "лишь бы не было войны, лишь бы не было, как в 90-е".

А сейчас "Единая Россия" – сама 90-е, даже хуже. Сейчас это партия агрессивного меньшинства, которая выступает за продолжение войны любой ценой и тем самым очень сильно ограничивает свою электоральную нишу. Она себя загоняет в 15-20% избирателей, которые искренне считают, что "надо идти до конца", чуть ли не до уничтожения всего живого. Поэтому "Единая Россия" усиливает свою риторику: ей нужно конкурировать с людьми, которые раньше находились на периферии политического спектра – с агрессивными православными активистами, с милитаризованными группами. Эта та ниша, в которой до недавнего времени была ЛДПР. Именно поэтому "Единая Россия" сейчас ведет себя вот таким экзотическим образом, – полагает Наталия Шавшукова.

По итогам прошедшего в июне съезда "Единой России" в список кандидатов партии не попал один из главных "ястребов" российской политики, зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Пятерку списка возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. За ним идут мэр Москвы Сергей Собянин, глава штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и "военкор" Евгений Поддубный.



Медведев неоднократно призывал к применению ядерного оружия против "врагов России", оскорблял украинских и западных политиков и сомневался в том, что "Украина будет существовать на картах мира". Накануне выборов он взялся опровергать слухи о возможной мобилизации, которая может произойти в России сразу после голосования. Публикации на эту тему он назвал проплаченной "лживой провокацией" и частью пропаганды в преддверии выборов.

О том, стоит ли ожидать мобилизации сразу после выборов, и как война России против Украины отразилась на стратегии и рейтингах "Единой России", говорит политик Андрей Пивоваров:

Для системы это будет травматично и отвернёт от неё даже тех, кто относится к ней лояльно

– Потребность в людях на фронте, безусловно, есть. Объявление мобилизации в той форме, которую мы видели в сентябре 2022 года, или ещё более жёсткой – это ещё один огромный удар по доверию граждан к власти. Выборы закончатся, но то отношение, которое власти после этого получат, наверное, уже будет непреодолимым. Поэтому я склоняюсь к тому, что это будет не мобилизация, а повышение выплат военнослужащим и улучшение условий их службы. Мы понимаем, что за всё время войны зарплаты в армии ни разу не индексировались. Поэтому я бы ставил на то, что новых людей будут туда заманивать повышением зарплат.

Возможно, в рамках "ползучей" мобилизации поток контрактов будет увеличен. Власти будут работать более жёстко, но не думаю, что на всех улицах откроют призывные пункты и начнут хватать людей. Это был бы очень большой удар по обществу. Безусловно, они смогут получить лишние сотни тысяч людей, но для системы это будет травматично и отвернёт от неё даже тех, кто относится к ней лояльно. Партия "Единая Россия" на протяжении 25 лет продавала людям стабильность и на этом выигрывала выборы. Это подкупало. Люди понимали, что в стране может не быть честных выборов, нет нормальных судов, но была какая-то уверенность в будущем.

Люди боятся будущего, они понимают, что ничего хорошего их не ждет

Этого сейчас не может дать ни Путин, ни "Единая Россия", и именно поэтому падают их рейтинги и растёт недовольство. Люди боятся будущего. Они понимают, что ничего хорошего их не ждет. Так как Путин и "Единая Россия" не могут дать каких-то побед, не могут дать стабильности, как это было раньше, то сейчас людям будет продаваться теория "сплочения вокруг флага". То есть это не мы плохие, не мы довели страну до такого состояния, а внешний враг в лице Украины и "коллективного Запада". Сплочение и героизм людей, отправляющихся на войну, культ смерти, культ борьбы за родину будет продаваться на этих выборах как ключевой месседж, – уверен политик Андрей Пивоваров.