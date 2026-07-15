Осталось 20 дней

В оккупированном Крыму снова проблемы с эллектричеством. После атаки ВСУ часть жителей осталась без света. Проблемы в оккупированном регионе нарастают как снежный ком. Не спасают ни утешения местных чиновников, ни самого Путина. Жители открыто говорят, что "дух крымской весны" развеялся.

Путин не смог обеспечить безопасность одного из своих главных, если можно так сказать, "проектов". Война, которую он сам развязал, давно работает против него.

Истекает и ультиматум, который Владимир Зеленский поставил Владимиру Путину. В июне президент Украины заявил, что у Путина осталось 40 дней. The Economist считает, что Киев дал понять Москве: Кремль уже проиграл. Украина продолжает бомбить российские нефтеперерабатывающие заводы, вынуждая вводить нормирование бензина по стране.

13 июля в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Его участники в ближайшие месяцы проведут совместные военные учения в соседних с Украиной странах.

Можно ли считать, что Путин начинает проигрывать Зеленскому, как проблемы в стране влияют на решения Кремля, а также международную поддержку Украины, обсуждаем с политологом Русланом Айсины.