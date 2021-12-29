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Археология

От "Кремлевской" до "Путинки". Эфир в 18:05

Денис Пузырев, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер», о том, как водка в России связана с властью

Водка – национальный напиток, миф и бренд России. На протяжении веков она была монополией государства и средством пополнения госбюджета. Какую роль она играет в России сегодня, является ли предметом внимания власти? По-прежнему ли она – главный российский алкоголь или уступает первенство пиву и вину? Что пьет Россия на Новый год?

Гость программы: Денис Пузырев, шеф-редактор телеграм-канала "Пьяный мастер". Эфир в 18:05.

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