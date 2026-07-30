От любви до ненависти и обратно. Си Цзиньпин глазами Трампа

Следующая официальная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября 2026 года. Китайский лидер прибудет в Вашингтон с ответным государственным визитом и посетит Белый дом. Ранее, в мае этого года, Трамп побывал в Пекине. Возможно ли, что американский президент сейчас искренне и старательно стремится к укреплению связей и даже дружбе с Си Цзиньпином, несмотря на свою внешне враждебную риторику в адрес КНР? Какие аргументы можно найти в пользу и против этой версии?

Поездка председателя КНР в США станет частью серии контактов Си Цзиньпина и Дональда Трампа, запланированных на 2026 год. Всего лидеры двух государств до конца года еще могут провести до четырех встреч, включая возможные переговоры и на саммите G20 в Майами, и на форуме АТЭС в Китае.

Центральной темой переговоров Трампа и Си 24 сентября, судя по официальным заявлениям, станет регулирование в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Также они намерены обсудить глобальную экономику и торговые связи, войну с Ираном и вызванные ею потрясения, статус Тайваня и отношения обоих стран с Россией.

Всего два месяца назад Дональд Трамп, после совместной прогулки с Си Цзиньпином по закрытому саду Чжуннаньхай возле его резиденции в самом центре Пекина, на государственном банкете публично назвал китайского лидера "другом". Он заявил, что получил "великолепный прием, не имеющий аналогов в истории", который якобы помог Вашингтону заключить с Пекином "фантастические торговые соглашения". По словам президента США, все условия для ответного "исторического" государственного визита китайского лидера в Белый дом в конце сентября были созданы.

О том, как все происходило и что предшествовало майскому визиту Трампа в Пекин, можно прочитать здесь:

Гнев Трампа

Тем не менее 16 июля, выступая в прямом эфире одновременно нескольких телеканалов, Трамп в 25-минутной речи вдруг занял откровенно враждебную позицию по отношению к Китаю. Он официально обвинил Пекин во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США, заявив о "самой масштабной в истории" краже китайскими спецслужбами личных данных американских избирателей в пользу Джо Байдена.

Дональд Трамп утверждает, что Китай использовал специальное подразделение разведки для взлома, покупки и кражи данных "десятков миллионов избирателей" в 18 американских штатах. Президент США заявил, что лично рассекретил сотни разведывательных документов, якобы подтверждающих кибероперации Пекина против его предвыборной кампании 2020 года. По словам Трампа, из-за его жесткой внешнеторговой и экономической политики власти КНР "отчаянно боролись" против его переизбрания.

Обвиняющие высказывания Трампа прозвучали на фоне его продолжающейся борьбы за радикальную реформу избирательной системы США – и незадолго до важнейших промежуточных выборов в Конгресс в начале ноября. При этом разведывательное сообщество США ранее неоднократно официально заявляло, что Китай не вмешивался в выборы 2020 года и не влиял на подсчет голосов.

Очень многие политические аналитики и чиновники американского правительства сейчас не столько задаются вопросом, имели ли обвинения Дональда Трампа под собой серьезные основания, сколько пытаются понять, не подорвали ли его высказывания хорошие отношения, которые он давно пытается выстроить с председателем КНР.

Немалая часть комментаторов полагает, что это маловероятно – с учетом неизменного уважения и даже восхищения, которое Трамп на протяжении многих лет откровенно выражал в адрес Си Цзиньпина, трудностей, с которыми президент США сегодня сталкивается на других внешнеполитических направлениях (в первую очередь связанных с войной с Ираном), а также принимая во внимание мощные рычаги экономического давления, имеющиеся у Пекина в противостоянии с Вашингтоном.

Дональд Трамп любит периодически представлять Китай своим избирателям в образе "злодея", вредящего США при любой возможности (и теперь вмешивающегося в американские выборы). К образу КНР как "всемирного пугала" он прибегал и во время своей первой президентской кампании 2016 года, и потом, в 2020-м, когда его шансы на переизбрание сильно подорвала пандемия COVID-19.

Очень возможно, что в словах президента США есть немалая доля истины. Но сейчас Трамп выступил с обвинениями в адрес КНР именно в тот момент, когда он отчаянно пытался добиться принятия Конгрессом законопроекта о регулировании избирательных процессов – и на это обратили внимание все его оппоненты.

Сами власти Китая спокойно отреагировали на речь Трампа. В государственных китайских СМИ его заявления практически не освещались. А официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу прокомментировать случившееся лишь ограничился стандартными формулировками. "Это ложное обвинение и злонамеренная клевета. Уже давно доказано, что подобные утверждения безосновательны. Мы призываем США пересмотреть свое поведение, действовать в духе, способствующем развитию китайско-американских отношений, и прекратить очернять Китай и использовать его в качестве инструмента во внутренней предвыборной борьбе", – сказал он.

Последняя фраза явно указывала на то, что Пекин расценивает все обвинения Трампа как сиюминутную риторику, продиктованную строго внутриполитическими соображениями, а вовсе не как предвестие внезапной смены внешнеполитического курса США. В частности, такого мнения придерживается Райан Хасс, бывший американский кадровый дипломат и сотрудник Совета национальной безопасности, ныне возглавляющий Центр изучения Китая в Брукингском институте в Вашингтоне. В интервью изданию The New York Times он отметил: "Судя по сдержанной и шаблонной реакции Китая, я уверен, что там понимают, что высказывания Трампа касаются почти исключительно внутриполитической ситуации в США. Сомневаюсь, что это выступление Трампа окажет хоть какое-то долгосрочное влияние на двусторонние отношения".

Решения Трампа

Примечательно, что в середине июля, почти в то же время, когда Дональд Трамп выдвинул обвинения в адрес КНР в "краже выборов", истек срок действия его старого указа (Executive Order 13936), который лишал Гонконг экономических преференций в торговле с США. И американская администрация сейчас не стала его продлевать.

Во время своего первого президентского срока Трамп отменил особый торговый статус Гонконга в ответ на жесткое подавление там мирных протестов и принятие Пекином закона о национальной безопасности, который фактически лишил этот регион прежней автономии. Отмена указа сейчас стала одним из результатов майских переговоров президента США и председателя КНР. Пекин официально приветствовал это решение, расценив его как "важный шаг" навстречу улучшению отношений и "позитивный сдвиг" в торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном.

Кроме этого, в начале июня Дональд Трамп решил приостановить окончательное утверждение пакета поставок американских вооружений Тайваню (в него входят новейшие системы противовоздушной обороны, включая ЗРК Patriot PAC-3 и NASAMS, а также другое дальнобойное ударное оружие) на сумму в 14 миллиардов долларов. Несмотря на то, что Конгресс США ранее одобрил эту сделку, официально процесс продажи заморожен на этапе рассмотрения Белым домом.

Сам американский президент и сотрудники его администрации называют две ключевые причины этого решения. Во-первых, Дональд Трамп прямо назвал этот пакет вооружений "отличной фишкой для торга" в рамках выстраивания экономических и политических отношений с Пекином. Заморозка процесса началась сразу после его майских переговоров в Пекине с Си Цзиньпином, который решительно выступает против американской военной поддержки Тайваня. Трамп явно стремится использовать эту сделку для заключения выгодных торговых соглашений с КНР.

Есть якобы и вторая причина – возникший в США дефицит боеприпасов из-за войны с Ираном. По заявлению исполняющего обязанности министра ВМС США Ханга Као, Пентагон временно приостановил передачу оружия Тайбэю, чтобы сохранить собственные запасы для американской военной операции на Ближнем Востоке. Хотя многие независимые эксперты сомневаются в технической связи между этими событиями, Белый дом использует этот аргумент как официальное обоснование. Многие аналитики предполагают, что администрация Трампа вовсе не планирует отменять сделку, а лишь искусственно оттягивает ее окончательное одобрение как минимум до ответного визита Си Цзиньпина в США.

Симпатии Трампа

В целом, как полагают многие комментаторы, Дональд Трамп, неоднократно и открыто выражавший восхищение Си Цзиньпином, говорит совершенно искренне. Американский президент публично называет председателя КНР "блестящим парнем" и человеком "высшего класса" (top of the line) по уровню интеллекта, а в закрытом кругу даже завидует уровню его контроля над подчиненными.

При этом Дональд Трамп постоянно использует жесткую риторику в адрес Пекина – но как нужный ему инструмент давления, стремясь вовсе не к полному разрыву, а к заключению выгодных сделок с Си Цзиньпином на основе личных договоренностей.

Во время визита в Пекин весной 2026 года Трамп вновь подтвердил, что считает Си "великим лидером", подчеркнув: "Некоторым не нравится, что я это говорю, но я все равно скажу, потому что это правда". Американский президент даже несколько раз заявлял, что в Голливуде "нет актеров с такой внешностью и мозгами, чтобы они были способны сыграть китайского лидера".

В интервью Fox News 18 июля 2023 года Трамп в разговоре с ведущим Шоном Хэннити подчеркивал, что Си Цзиньпин "управляет 1,4 миллиарда человек железным кулаком". А на закрытом брифинге для сенаторов-республиканцев в конце 2025 года президент США в шутку признался вице-президенту Джей Ди Вэнсу, что хотел бы, чтобы его собственная администрация "боялась и слушалась его так же беспрекословно, как помощники Си Цзиньпина слушаются своего лидера".

Когда в 2018 году в Китае отменили ограничения на количество президентских сроков, Трамп иронично заметил: "Теперь он президент на всю жизнь. Он великолепен. Может, и нам стоит попробовать это когда-нибудь". При этом Дональд Трамп прямо подчеркивал, что Си Цзиньпин – "свирепый человек", который уважает его лично только потому, что знает, что и Трамп "безумен" (crazy) в своих решениях.

Намерения Трампа

Действительно ли Дональд Трамп настроен на укрепление связей с Китаем?

Аргументы "за": Трамп ищет сближения и сделок

Президент США может верить в то, что личный контакт с "хорошим другом" всегда способен решать глобальные споры эффективнее традиционных институтов дипломатии. Несмотря на обещания ввести стопроцентные пошлины осенью 2025 года, после его очных переговоров с Си Цзиньпином тарифы на китайские товары в США были снижены с 57 процентов до 47, что продемонстрировало готовность Белого дома к компромиссам.

Администрация Трампа сегодня ориентирована не на долгосрочную изоляцию Пекина, а на его конкретные экономические уступки – в частности, на увеличение Китаем закупок американской сельхозпродукции, сжиженного газа и нефти.

В ходе двусторонних встреч с китайскими представителями в 2026 году Белый дом заметно сместил фокус – с готовностью обсуждалась взаимная торговля и борьба с наркотрафиком (фентанилом), но при этом из приоритетной повестки были полностью убраны жесткие вопросы, такие, как соблюдение прав человека в КНР или статус Тайваня.

Аргументы "против": США и Китай остаются непримиримыми соперниками

Фундаментальное геополитическое противостояние между США и КНР никуда не исчезло, и Вашингтон продолжает все так же защищать свои позиции во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Политика Трампа в духе "Америка прежде всего" (America First) требует защиты внутренних производств от дешевого китайского импорта, что исключает полноценный союз двух экономик.

Некоторые советники президента США и значительная часть Республиканской партии настаивают на все более жестком курсе в отношении Пекина, видя в нем главную экзистенциальную угрозу для технологического и военного лидерства США.

Угрозы Трампа и его резкие тарифные ультиматумы все же воспринимаются Пекином как постоянный дестабилизирующий фактор, подрывающий базовое доверие между странами и лично между американским президентом и председателем КНР.

Выводы: Трамп хочет "управляемой конкуренции"

По мнению большинства дипломатов и аналитиков, некоторое текущее потепление и визиты Дональда Трампа и Си Цзиньпина друг к другу фиксируют скорее лишь временное и хрупкое "паритетное перемирие", где любая риторика служит элементом торга, а не выступает как свидетельство реальных планов. При этом Трамп фактически замкнул всю внешнюю политику США в отношении КНР на себя, сделав ее зависимой от его личного контакта с председателем Си.

Скорее всего, Дональд Трамп действительно не стремится уничтожить Китай экономически, как того требуют крайние "ястребы" в его окружении, и искренне уважает Си Цзиньпина. Однако его цель – вовсе не дружеский союз с Пекином, а "управляемая конкуренция". Американский президент хочет зафиксировать паритет, при котором Китай пойдет на масштабные уступки в торговле, признав доминирующую роль США – что сам Трамп сможет преподнести американскому избирателю как свою грандиозную победу.

Пугают ли Путина планы Трампа

Москва скорее всего рассматривает участившиеся контакты Вашингтона и Пекина не как искренний союз, а как вынужденное тактическое перемирие двух жестких конкурентов. Однако при этом любые попытки США разбить сложившуюся в последние годы, особенно после полномасштабного российского вторжения в Украину, "ось Россия-Китай" вызывают в Кремле понятную настороженность.

Гипотетическое дальнейшее сближение президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином пока не вызывает в Кремле паники, однако заставляет российское руководство внимательно просчитывать риски. И главная долгосрочная угроза для России в этой связи – это вероятность реализации Вашингтоном сценария "Киссинджер 2.0", то есть стратегической нормализации отношений с Пекином ради изоляции Москвы.

В 1970-х годах тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер сблизил Соединенные Штаты с КНР, чтобы ослабить и изолировать Советский Союз. В нынешних реалиях может возникнуть аналогичная ситуация, когда Вашингтон может попытаться пойти на компромисс и урегулировать ключевые противоречия с Пекином, например, по Тайваню или торговле. В случае такого геополитического соглашения Россия потеряет в лице Китая своего мощнейшего военно-политического и экономического союзника, оставшись в полной стратегической изоляции перед лицом консолидированного Запада.

Белый дом, безусловно, стремится использовать экономические рычаги, чтобы заставить Пекин сократить поддержку военно-промышленного комплекса и финансового сектора России, для которой Китай стал ключевым покупателем энергоресурсов и поставщиком технологий в условиях западных санкций. Потеря или сокращение этого сотрудничества критически опасны для российской экономики. И любая прямая стратегическая сделка между США и Китаем в формате "Большой двойки" (G2) рискует окончательно сместить Россию на периферию глобальной политики.

Не случайно сразу после майского визита Дональда Трампа в Пекин туда же, буквально через несколько дней, экстренно прилетел российский президент Владимир Путин, чтобы убедиться в том, что возможный прогресс в отношениях Китая и США не будет достигнут "за счет России". Показательно дружелюбные переговоры Путина и Си продемонстрировали, что Пекин пока не готов жертвовать отношениями с Москвой ради каких бы то ни было обещаний Вашингтона. Во время и после бесед с Путиным Си Цзиньпин публично подтвердил "незыблемость" связей КНР с Российской Федерацией.

Несмотря на нарастающую активность Дональда Трампа в направлении КНР, у Владимира Путина и его окружения есть веские аргументы, позволяющие им надеяться, что никакого реального американо-китайского сближения в долгосрочной перспективе произойти не может.

Китай всегда очень жестко защищает свои интересы. Например, в мае Си Цзиньпин вновь отказался подписывать с Владимиром Путиным давно буксующий финальный контракт по строительству газопровода "Сила Сибири-2", о чем президент России постоянно просит председателя КНР еще с 2015 года. Но и крупному американскому бизнесу, несмотря на приезд к нему в гости Дональда Трампа вместе с целой свитой из руководителей самых мощных американских компаний, Си Цзиньпин стратегические рынки КНР настежь не открыл.

Однако главное препятствие для Трампа на пути к улучшению отношений с КНР состоит в том, что Путин и Си Цзиньпин по-прежнему едины в стремлении разрушить "однополярный мир под эгидой США". К тому же для Китая Россия – это надолго гарантированный источник сырья на случай резкого обострения отношений с США. И все эти геополитические намерения и взаимные выгоды пока перевешивают любые предложения президента США, которые он сделал, либо готов сделать председателю КНР.