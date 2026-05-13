Шоу в Пекине. Что Си Цзиньпин и Дональд Трамп скажут друг другу

Дональд Трамп в среду, 13 мая, начинает трехдневный государственный визит в Китай. Главными темами его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином должны стать перспективы окончания войны с Ираном, торговое перемирие, статус Тайваня, отношения с Россией и контроль над технологиями ИИ. А главная интрига этой поездки кроется, как обычно, в личном стиле ведения переговоров Трампа, которые он часто комментирует в соцсетях еще до их окончания, и в его склонности к внезапным громким заявлениям и объявлениям об очередной "сделке века".

Нынешний визит Дональда Трампа в Пекин в дипломатических и медийных кругах заранее называют "государственным визитом плюс", что подчеркивает исключительную важность этой поездки, окружающий ее ажиотаж и торжественность, выходящую за рамки стандартного протокола. Государственный визит "плюс-плюс" – так, по некоторым данным, назвал встречу с Трампом сам Си Цзиньпин. Китайские медиа также для описания этого визита используют разные цветистые сравнения наподобие "Тысяча причин для успеха" или "Встреча капитанов гигантских кораблей", что в китайской системе политических координат придает поездке американского президента почти сакральный статус.

Примечательно, что на следующей неделе, сразу после отъезда Трампа, ожидается визит в Пекин Владимира Путина (ориентировочно 18 мая). Это делает Россию незримым участником нынешнего саммита – в Кремле явно будет внимательно следить за любыми возможными изменениями в отношениях США и КНР, опасаясь ослабления своей поддержки со стороны Пекина.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин не встречались лично уже более шести месяцев. А КНР в последний раз Трамп посещал еще в 2017 году, в свое первое президентство. Вместе с ним сейчас в Пекин едут руководители крупнейших американских компаний, включая Илона Маска (Tesla), Тима Кука (Apple) и Келли Ортберга (Boeing). Изначально встреча планировалась на март, но была отложена из-за начала войны США и Израиля с Ираном.

Трамп должен прилететь в Пекин в среду, 13 мая. На следующий день, 14 мая, пройдет официальная церемония приветствия и состоятся его первые двусторонние переговоры с Си Цзиньпином, поле чего запланированы посещение пекинского Храма Неба и торжественный государственный ужин. В пятницу, 15 мая, намечены чаепитие и рабочий обед, после чего президент США покинет Китайскую Народную Республику.

Непредсказуемый Трамп

Как считает большое количество дипломатов и экспертов, есть несколько факторов, которые делают нынешний визит Дональда Трампа к Си Цзиньпину в некотором роде "пороховой бочкой".

Во-первых, президент США едет в Пекин в разгар иранского кризиса. Если он публично выдвинет Си Цзиньпину ультиматум о прекращении закупок иранской нефти или потребует немедленных гарантий по Ормузскому проливу прямо на пресс-конференции, то для китайского руководства, которое ценит протокольные формальности и "сохранение лица", такая эскапада окажется крайне неприятной и дискомфортной.

Во-вторых, "джокером" этой поездки становится присутствие рядом с американским президентом Илона Маска. Его тесные связи с Китаем и влияние на администрацию Трампа создают ситуацию, когда бизнес-интересы Tesla или вопросы Starlink могут вмешаться в государственную политику США, вызвав, в том числе, резкое недовольство традиционных политических элит в Вашингтоне.

В-третьих, Трамп известен тем, что готов обсуждать политические уступки (например, по Тайваню) в обмен на экономические выгоды. Эксперты опасаются, что он без всяких консультаций с союзниками может предложить Пекину "сделку века", которая радикально изменит баланс сил в регионе.

В-четвертых, привычка Дональда Трампа комментировать ход переговоров до их завершения может создать внезапный хаос на рынках – а потом и сорвать подписание всех обговоренных итоговых документов.

История вражды и "торговых войн"

Дональд Трамп по-прежнему периодически прямо называет КНР главным стратегическим противником Соединенных Штатов, и прикладывает все усилия, чтобы противостоять Китаю везде и во всем. Эта тенденция началась еще во время его первого президентского срока, когда отношения между США и КНР и начали портиться окончательно – из-за взаимных политических обвинений, экономических войн и даже из-за начавшейся в Китае пандемии нового коронавируса. Однако за последние годы в мире произошло столько колоссальных изменений, что сегодня Трампу неизбежно приходится с ними считаться – что и должен показать его визит в Пекин.

Как всегда на подобных встречах, главными лозунгами и Трампа и Си станут, конечно, взаимные заверения в стремлении к миру, стабильности и процветанию. Однако за дипломатическими обещаниями и любезными фразами оба лидера явно готовятся к затяжной экономической войне двух сверхдержав, стараясь выявить побольше уязвимых мест противника и изобретая новые способы нанесения друг другу максимального ущерба.

В последние недели Пекин ясно дал понять, что больше не боится новой эскалации с США. Например, как отмечает обозреватель The New York Times Александра Стивенсон, КНР заблокировала приобретение компанией Meta основанного в Китае перспективного стартапа в области искусственного интеллекта, а также 2 мая кодифицировала законы, призванные сурово наказывать любые иностранные фирмы, которые попробуют, в соответствии с требованиями Вашингтона, вывести из КНР свой бизнес и производства.

Войну с "недобросовестными западными торговыми партнерами" китайское руководство открыто начало еще в 2024 году, после того, как концерн PVH, владелец знаменитых брендов одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, прекратил закупку хлопка в западном Синьцзяне-Уйгурском автономном районе КНР. Ранее Соединенные Штаты ввели жесткий запрет на весь импорт хлопка из Синьцзяна в связи с массовыми нарушениями прав местного населения и обвинений в использовании принудительного труда. В ответ Китай обвинил PVH во всех возможных грехах и нарушениях, начал уголовное расследование и в итоге внес концерн в свой "список иностранных ненадежных организаций".

"Последние шаги Пекина являются частью его более широкой кампании по противодействию всему тому, что он считает стремлением Вашингтона сдержать рост китайской экономики и технологического прогресса. За последний год противостояние между США и КНР непрерывно нарастало, они наносили друг по другу удары высокими торговыми пошлинами, ограничивали товарооборот редкоземельных металлов и критически важных технологий и вводили взаимные санкции против крупных промышленных компаний другой страны. То, насколько Си Цзиньпину и Дональду Трампу сейчас хоть о чем-то удастся договориться, пусть даже очень ограниченно, в мире взаимной американо-китайской торговли – и станет решающим показателем успеха их встречи", – подчеркивает NYT.

Иранская проблема

Еще одной центральной темой встречи Трампа и Си, как считают почти все аналитики, станет урегулирование войны США с Ираном. Президент США, судя по всему, намерен убедить Пекин использовать свое влияние на Тегеран для смягчения его позиции и обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Также Трамп хочет добиться от КНР гарантий не поставлять более Тегерану новых вооружений, включая продукцию двойного назначения.

В этой связи издание Politico опубликовало статью, в которой анализирует, насколько невыгодной для США в контексте противостояния с КНР оказалась затяжная война с Ираном. По мнению авторов, этот вооруженный конфликт превратился для Китая в "бесплатный учебный полигон", позволяющий выявлять уязвимости военной стратегии США. Пекин тщательно анализирует использование Вашингтоном его вооружений, темпы ракетных ударов, работу разведки и расход дорогостоящих боеприпасов, особенно ракет Tomahawk и Patriot. А также его логистику и слабости американской обороны на Ближнем Востоке – что подрывает позиции США перед будущими гипотетическими столкновениями, в частности, из-за Тайваня.

Собеседники Politico отмечают, что в результате Китай теперь намного лучше знает все слабые места вооруженных сил США. При этом в самом Пентагоне уже опасаются, что истощение американских арсеналов может сильно ослабить способность Вашингтона защищать Тайвань.

Однако война с Ираном сильнейше бьет и по самому Китаю, остающемуся его крупнейшим торговым партнером, главным образом потому, что Пекин покупает более трех четвертей идущей на экспорт иранской нефти, которую получает оттуда со значительными скидками из-за американских санкций США. В целом КНР сегодня также очень опасается, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке подорвет мировой экономический рост и снизит глобальный спрос на весь китайский экспорт.

При этом, несмотря на статус стратегического партнера Исламской Республики, Китай с самого начала войны США и Израиля с Ираном ограничивался лишь громкими словами. Не в последнюю очередь и потому, чтобы не сорвать нынешний визит Дональда Трампа в Пекин, и не нарушить наступивший на это время в отношениях с Вашингтоном режим "хрупкой разрядки".

Тема России

Сообщается, что Дональд Трамп на переговорах в Пекине намерен затронуть тему финансовой поддержки России со стороны Китая и поставках ей товаров двойного назначения. США обеспокоены доходами, которые Россия получает от торговли с Китаем, что помогает Кремлю обходить западные санкции и поддерживать экономическую стабильность. В Вашингтоне также отмечают, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, помогая Пекину смягчить последствия энергетического кризиса, вызванного войной в Иране и закрытием Ормузского пролива.

Также ряд СМИ пишут о тревоге европейских стран и НАТО, в первую очередь Польши, стран Балтии и Финляндии, опасающихся, что Дональд Трамп сейчас может использовать интересы союзников, включая и Украину, как "разменную монету" для каких-то сделок с Китаем.

Судя по информации из Белого дома, президент США намерен обсудить роль Китая в содействии прекращению войны в Украине. Ранее Трамп заявлял, что приветствовал бы продление временного перемирия между Россией и Украиной, которое он инициировал на период 9–11 мая 2026 года.

Также США планируют начать диалог о новой структуре контроля над вооружениями, аргументируя это тем, что старые соглашения между США и Россией больше не отражают текущую мировую реальность и должны включать Китай. Кроме того, Трамп будет убеждать Китай увеличить закупки американской нефти и газа, что может напрямую потеснить российские энергоносители на китайском рынке.

Будущее Тайваня

Многие аналитики выражают опасения, что сейчас Си Циньпин будет подталкивать Дональда Трампа произнести фразу "Я выступаю против независимости Тайваня", вместо стандартной позиции США "Не поддерживаем независимость". Даже такая тонкая смена слов будет воспринята как крупная дипломатическая победа Китая.

Соединенные Штаты Америки, в течение десятилетий защищавшие Тайвань от нападения со стороны КНР, по-прежнему официально остаются главным военно-политическим союзником Китайской республики – как всегда официально называл Тайвань себя сам, хотя весь остальной мир привык называть его по наименованию острова, составляющего 99 процентов контролируемой им территории.

В Тайбэе, столице частично признанной Китайской республики, некоторые политики полагают, что опасность вооруженного конфликта между "двумя Китаями" в наши дни – самая высокая за последние сорок с лишним лет. В самом Вашингтоне будущее Тайваня на фоне ухудшающихся отношений с Пекином также давно стало одной из ключевых внешнеполитических тем, наряду с войнами в Украине и на Ближнем Востоке, трениями с Европой, борьбой за Гренландию и Кубу и нелегальной миграцией и наркотрафиком из Латинской Америки.

На нынешних переговорах Си Цзиньпин, как ожидается, планирует заявить Дональду Трампу, что Тайвань является "центром основных интересов" КНР, по которому не может быть компромиссов. Пекин ждет от Вашингтона четкого подтверждения политики "одного Китая" и будет требовать от Дональда Трампа прекращения или хотя бы значительного сокращения военной помощи острову. На сегодня США имеют два крупных контракта по поставкам вооружений Тайваню на общую сумму около 25 миллиардов долларов (один, на 11 миллиардов, был одобрен Трампом в декабре, второй, на 14 миллиардов, еще ждет утверждения).

Тайбэй официально заявляет, что "внимательно следит" за переговорами, но негласно выражает крайнюю обеспокоенность тем, что Трамп может отказаться от многолетних обязательств США в обмен на "быструю PR-победу". Также есть опасения, что президент США может пойти на уступки по Тайваню в обмен на экономические выгоды, такие как обещания Си Цзиньпина начать закупать американскую сельхозпродукцию и самолеты Boeing. Ожидается, что Си Цзиньпин предложит ему крупный инвестиционный пакет в обмен на "бессрочную паузу" в поставках оружия Тайбэю.

Торговля, сделки и бизнес

Также Дональда Трампа традиционно интересуют новые "прорывные" торговые сделки большого масштаба – и сейчас в Пекине он должен рассчитывать на какую-либо подобную победу, призванную сократить пресловутый "торговый дефицит" США в отношениях с КНР и укрепить американское лидерство в ключевых отраслях экономики.

Непонятно, как долго еще продлится американо-китайское перемирие в "войне пошлин", однако и Вашингтон, и Пекин заранее анонсировали, что время визита Трампа в Пекин стороны подпишут договор о создании двух специальных структур – Совета по торговле и Совета по инвестициям – для стабилизации экономических взаимоотношений.

Сопровождающая президента делегация из 16 топ-менеджеров ведущих американских компаний, концернов и холдингов указывает на приоритетные для президента США направления:

Авиация:

Boeing рассчитывает на "сделку века" – заказ Пекином 500 самолетов 737 Max. Это может стать крупнейшим контрактом в истории гражданской авиации и первым масштабным заказом со стороны Китая с 2017 года.

Технологии и ИИ:

Apple и Tesla стремятся закрепить позиции на рынках КНР. Илон Маск, в частности, добивается разрешения на полномасштабное внедрение в электромобилях в Китае его системы Tesla Autopilot и на ее дальнейшее развитие с китайской помощью. Стороны также обсуждают возобновление официального диалога по безопасности и стандартам ИИ.

Чипы и металлы:

Намечены переговоры о продлении "перемирия", позволяющего США получать редкоземельные элементы из КНР в обмен на смягчение ограничений на экспорт китайских чипов.

Финансы:

Главы таких "монстров" рынка, как BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs и Citigroup будут, как считают эксперты, лоббировать расширение доступа к китайскому рынку капитала и получение лицензий на брокерскую деятельность.

Энергетика и сельское хозяйство:

Ожидаются крупные контракты на закупку Китаем американского сжиженного природного газа (СПГ), сои, кукурузы и древесины, для восстановления требуемых Трампом объемов экспорта из США.

Интересный нюанс: отсутствие Nvidia

Несмотря на то что глава Nvidia Дженсен Хуанг выражал готовность присоединиться к делегации Дональда Трампа в Пекине, он в нее не попал. Это связывают с желанием Белого дома сфокусироваться на более "традиционных" секторах (авиация или сельское хозяйство) и сохранить вопрос ИИ-чипов как козырь для последующих этапов переговоров США и КНР.