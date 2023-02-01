Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Национальное собрание Болгарии в среду большинством голосов выступило за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Установлен день памяти жертв - последняя суббота ноября каждого года. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность болгарским властям.

За принятие решения проголосовали 134 депутата болгарского парламента против 25. Предложение признать Голодомор геноцидом было выдвинуто прозападными партиями "Демократическая болгария" и "ГЕРБ". Ранее они также выступали за оказание Украине военной помощи для отражения российской агрессии.

Против выступали парламентские группы "Возрождение" и БСП, часто выступающие с пророссийских позиций. Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов согласился, что Голодомор был преступлением против человечности, однако он считает, что его целью было истребление людей не по этническому, а по классовому признаку. Борислав Гуцанов от БСП и вовсе предложил снять вопрос с голосования, заявив, что парламент должен заниматься более насущными вопросами.

Ранее решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа приняли власти США, Германии, Ирландии, Румынии, Молдовы, а также Европарламент.