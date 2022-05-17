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Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Архивное фото

Парламент Финляндии на заседании во вторник одобрил подачу заявки на вступление страны в Североатлантический союз НАТО. "За" проголосовали 188 депутатов, 8 — "против". Трансляцию вёл канал Yle.

Ранее президент страны Саули Ниинистё и правительство уже заявляли, что принципиальное решение об этом принято. Предполагается, что ближайшее время он утвердит результаты парламентского голосования.

Финляндия соблюдала нейтралитет после завершения Второй мировой войны. Идея о присоединении к НАТО, согласно опросам, пользовалась всё больше популярностью в последние годы, однако финальное решение было принято на фоне вторжения России в Украину.

Сегодня же заявку на вступление подала Швеция. Предполагается, что заявки двух стран будут рассматриваться совместно. Для их присоединения к блоку нужно единогласное голосование остальных его участников.

Накануне о своём несогласии со вступлением двух стран заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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