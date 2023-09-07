Патрушев. Кириенко. Медведев. Фронт для младших

Младший Патрушев на самом горячем посту. У него горит уборочная. Не хватает топлива. Всё ушло на фронт. Младший Медведев на цифровом посту. Обеспечивает жителей оккупированных регионов Украины доступом к Госуслугам РФ. Младший Кириенко на идеологическом посту. Он рулит крупнейшими социальными сетями и интернет-порталами РФ при поддержке младшего поколения Ковальчуков. Вместе они рулят воюющей Россией. О "детском" правлении страной - директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарёв, экономист Игорь Липсиц и журналист-расследователь Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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