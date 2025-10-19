По делу о терроризме в Дагестане арестовали школьника

В дагестанском селе Хучни по обвинению в пособничестве террористической группировке "Исламское государство" арестовали ученика 11 класса. Причиной стала переписка в TikTok. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело завели в середине сентября, сообщает российское государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на судебные документы. Официальные органы эту информацию не подтверждают, документы в судебной картотеке не опубликованы, так как обвиняемый — несовершеннолетний.

Источник агентства утверждает, что школьника задержали при попытке забрать пистолет, который затем он якобы планировалось использовать в нападении на полицейских.

Защита подростка пыталась оспорить решение о помещении его в СИЗО, но довод о том, что родители ребенка будут за ним следить под домашним арестом, суд не принял. Других подробностей по делу пока нет, сообщает Кавказ.Реалии.

Это не первый случай задержания детей в этом году по подозрению в терроризме в Дагестане. В сентябре 16-летнего подростка в Махачкале задержали по статье о подготовке теракта из-за "подозрительных покупок" в интернете. Официально о предъявленных ему обвинениях не сообщается.

В июле 16-летнего подростка арестовали в дагестанском Буйнакске — его подозревают в планах подорвать местное отделение МВД. Имя арестованного, а также конкретные доказательства его возможной причастности спецслужбы не привели.