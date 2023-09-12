Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию

Поезд главы Северной Кореи Ким Чен Ына уже едет по территории России в сторону Владивостока. Кадры прибытия поезда в Приморский край показал государственный телеканал "Россия-1".

Сообщается, что во вторник утром в "обстановке абсолютной секретности" поезд северокорейского лидера пересёк единственный пограничный переход РЖД с КНДР - станцию Хасан. В Уссурийске у поезда сменяется локомотивная бригада, после чего он отправляется в западном направлении по Транссибу, передаёт "Интерфакс".

Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время Восточного экономического форума. Путин уже прибыл во Владивосток, где проходит форум. Когда именно состоится встреча, всё ещё не известно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что переговоры состоятся в ближайшие дни. Путин и Ким обсудят двустороннее сотрудничество в разных сферах, "ситуацию в регионе, международные дела", сказал Песков. Точную дату назначенных переговоров Песков не уточнил. На вопрос о том, где состоится встреча, он ответил: "На Дальнем Востоке". Пресс-конференция по итогам встречи не запланирована, добавил пресс-секретарь Кремля.

Южнокорейский телеканал YTN и российское издание РБК со ссылкой на анонимные источники сообщают, что встреча Путина и Кима состоится 13 сентября. Предположительно, речь может пойти о расширении военного сотрудничества.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Ким планирует получить от Путина более современные технологии для космической отрасли и подводного флота и продовольственную помощь. Россия, как неоднократно сообщали западные разведки, рассчитывает использовать запасы корейских боеприпасов и снарядов, часто унифицированных по калибру с советскими, а значит и российскими.

Режим в КНДР — один из двух в мире, вместе с сирийским, открыто поддержавших Москву в войне с Украиной. Тем не менее Москве затруднительно получать от него военную помощь напрямую. Пхеньян находится под жесточайшими санкциями Совета безопасности ООН за развитие ядерной и ракетной программы, за их принятие голосовала и Россия.

Вашингтон готов ввести новые санкции, если Владимир Путин и Ким Чен Ын договорятся на предстоящей встрече во Владивостоке о поставках корейских боеприпасов, заявил журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.