Politico: "ЧВК Вагнера" финансируют за счёт добычи золота в ЦАР

Структуры основателя и спонсора "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина расширяют добычу золота и других полезных ископаемых в Африке, чтобы финансировать боевые действия ЧВК в Украине, заявляет издание Politico. Журналисты ссылаются на дипломатическую телеграмму, полученную одним из западных чиновников и составленную в США.
В телеграмме указано, что в прошедшем году "ЧВК Вагнера" значительно расширила своё присутствие в Центральноафриканской Республике, где она контролирует добычу полезных ископаемых. Её прибыли в ЦАР в 2022 году достигли почти одного миллиарда долларов. По словам чиновника, эти деньги, скорее всего, будут использованы для закупок оружия и оплаты новых наёмников.
США давно предупреждали о растущей активности "ЧВК Вагнера" в ЦАР и о том, что прибыль от этой активности используется для поддержки российской политики в обход наложенных Западом санкций. В 2018 году "ЧВК Вагнера" открыла в столице ЦАР Банги культурный центр и заключила контракты на охрану месторождений, в том числе золотодобывающей шахты Ндассима. За несколько лет структуры Пригожина сделали из ранее кустарной шахты мощный горнодобывающий комплекс, говорится в телеграмме.
По словам сотрудницы вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Катрины Доксси, причастность "ЧВК Вагнера" к таким масштабным проектам показывает, насколько российская ЧВК интегрировалась в военные структуры ЦАР и насколько правительство ЦАР зависимо от неё. Правительство ЦАР отказывается предоставить миротворческим силам ООН данные о работе и охране шахты, что может свидетельствовать о том, что "ЧВК Вагнера" контролирует политическую власть в этой стране.
- В 2018 году съёмочная группа Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, собиравшаяся провести в ЦАР расследование о деятельности "ЧВК Вагнера" в этой стране, была расстреляна неизвестными. Расследование смерти журналистов не дало результатов.
- В 2021 году Си-эн-эн и независимая расследовательская группа Sentry сообщали об убийствах наёмниками "ЧВК Вагнера" жителей ЦАР, протестовавших против выселения их из домов ради расширения добычи золота на шахте Ндассима. О зверствах "вагнеровцев" в ЦАР в 2021 году писало и французское RFI.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- В начале декабря 2022 года американские сенаторы подготовили и внесли законопроект о признании "ЧВК Вагнера" террористической организацией.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.