Начальника полиции подмосковного города Долгопрудный Карена Севикяна задержали по подозрению в организации нелегальной миграции. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что Севикян "вместе с другими лицами организовал беспрепятственный транзит через Россию, а также содействовал в беспрепятственном оформлении документов, минуя проверки, семи граждан Индии". Предположительно, все семь мигрантов беспрепятственно прошли транзит в России, обзавелись новыми документами и вылетели в Мексику. Телеграм-канал Mash сообщает, что через Мексику мигранты планировали попасть в США.