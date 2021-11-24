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Полицейского в Подмосковье подозревают в организации незаконной миграции

Начальника полиции подмосковного города Долгопрудный Карена Севикяна задержали по подозрению в организации нелегальной миграции. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что Севикян "вместе с другими лицами организовал беспрепятственный транзит через Россию, а также содействовал в беспрепятственном оформлении документов, минуя проверки, семи граждан Индии". Предположительно, все семь мигрантов беспрепятственно прошли транзит в России, обзавелись новыми документами и вылетели в Мексику. Телеграм-канал Mash сообщает, что через Мексику мигранты планировали попасть в США.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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