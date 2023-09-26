Ракета, упавшая на сушилку в бывшем совхозе на севере Польши в ноябре 2022 года и убившая двух человек, была запущена украинской зенитной системой, установила польская прокуратура. Об этом говорится в материале газеты "Речь Посполита". Следователи обратились к Киеву за помощью в расследовании, но пока не получили ответа.

Инцидент произошёл в деревне Пшеводув 15 ноября 2022 года. Ракета упала на польскую территорию во время российского удара по целям на западе Украины. В Польше было созвано экстренное заседание Совета безопасности, президент Анджей Дуда на следующий день на заседании правительства назвал случившееся несчастным случаем.

Расследователи пришли к выводу, что упавшая в Пшеводуве ракета российского производства, запущенная силами украинской ПВО из комплекса С-300. Ракеты для повышения эффективности запускались парами. Одна из них поразила цель во время российского обстрела, другая нет. Она должна была взорваться в воздухе, но механизм самоликвидации не сработал.

По данным польской газеты, следствие знает, с какой позиции ПВО была запущена ракета. Заключение подготовлено на основе множества источников, говорится в материале, в том числе технической экспертизы и информации спецслужб. В материале утверждается, что украинская сторона не была допущена до расследования и не стала с ним сотрудничать.

Пресс-секретарь национальной прокуратуры заявил "Речи Посполитой", что не может комментировать данные следствия. При этом сбор доказательств закончен, говорит он. Варшава обратилась за юридической помощью к Украине и ждёт ответа. Ранее представители Киева выражали сомнения в сообщении о принадлежности ракеты украинским военным, президент Владимир Зеленский в телеобращении прямо обвинял Москву в ракетном ударе по стране НАТО.

Ещё в ноябре 2022 года западные политики возлагали окончательную ответственность за случившееся на Россию. Об этом заявляли, в частности, Белый дом, представители НАТО, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии. Отмечалось, что зенитная ракета была запущена из-за российского обстрела, и этого бы не случилось, если бы Россия не начала своё вторжение.