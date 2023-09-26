Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Польское следствие посчитало украинской упавшую в ноябре на территории страны ракету

На месте падения ракеты в Пшеводуве, архив

Ракета, упавшая на сушилку в бывшем совхозе на севере Польши в ноябре 2022 года и убившая двух человек, была запущена украинской зенитной системой, установила польская прокуратура. Об этом говорится в материале газеты "Речь Посполита". Следователи обратились к Киеву за помощью в расследовании, но пока не получили ответа.

Инцидент произошёл в деревне Пшеводув 15 ноября 2022 года. Ракета упала на польскую территорию во время российского удара по целям на западе Украины. В Польше было созвано экстренное заседание Совета безопасности, президент Анджей Дуда на следующий день на заседании правительства назвал случившееся несчастным случаем.

Расследователи пришли к выводу, что упавшая в Пшеводуве ракета российского производства, запущенная силами украинской ПВО из комплекса С-300. Ракеты для повышения эффективности запускались парами. Одна из них поразила цель во время российского обстрела, другая нет. Она должна была взорваться в воздухе, но механизм самоликвидации не сработал.

По данным польской газеты, следствие знает, с какой позиции ПВО была запущена ракета. Заключение подготовлено на основе множества источников, говорится в материале, в том числе технической экспертизы и информации спецслужб. В материале утверждается, что украинская сторона не была допущена до расследования и не стала с ним сотрудничать.

Пресс-секретарь национальной прокуратуры заявил "Речи Посполитой", что не может комментировать данные следствия. При этом сбор доказательств закончен, говорит он. Варшава обратилась за юридической помощью к Украине и ждёт ответа. Ранее представители Киева выражали сомнения в сообщении о принадлежности ракеты украинским военным, президент Владимир Зеленский в телеобращении прямо обвинял Москву в ракетном ударе по стране НАТО.

Ещё в ноябре 2022 года западные политики возлагали окончательную ответственность за случившееся на Россию. Об этом заявляли, в частности, Белый дом, представители НАТО, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии. Отмечалось, что зенитная ракета была запущена из-за российского обстрела, и этого бы не случилось, если бы Россия не начала своё вторжение.

Форум

Материалы по теме

ВСУ нанесли удар по Севастополю
Embed
ВСУ нанесли удар по Севастополю

No media source currently available

0:00 0:18:58 0:00

ВСУ нанесли удар по Севастополю

Один военный пропал без вести

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG