Социологи и эксперты в последних перед выборами в Госдуму исследованиях отдают "Единой России" от 89 до 117 мандатов по партийным спискам из 225. Этого может не хватить для конституционного большинства.

Прокремлёвский Фонд развития гражданского общества предсказывает, что партия власти по итогам кампании может рассчитывать на 42–46% голосов по спискам, КПРФ — на 17–19%, ЛДПР — на 11–13%, а "Справедливая Россия — За правду" — на 7–9%.

Представители фонда отмечают, что шансы попасть в парламент есть у "Новых людей" и Партия пенсионеров — обе могут рассчитывать на 3,5–5%. В построении прогноза эксперты фонда опирались на данные и прогнозы ВЦИОМа, ФОМ и ИНСОМАР. Глава фонда Константин Костин поясняет, что его эксперты корректировали прогнозы социологов с учетом электоральной истории и прогноза по явке. Костин уточнил, что в пользу "Единой России" сыграет дистанционное электронное голосование, на которое только в Москве к концу минувшей недели зарегистрировалось более 1,5 млн избирателей.

В одномандатных округах (их 225) прогнозируется более уверенная победа кандидатов от "ЕР". "ЕР ставила задачу победить в 185–190 округах. 180, я думаю, она возьмет точно",— прогнозирует политолог.

Для простого большинства в Думе необходимо 226 мандатов, для конституционного - 300.

Свой предвыборный опрос опубликовал также близкий к КПРФ Центр исследований политической культуры. Он проводил исследование вместе с отделами ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний и информационных технологий. По мнению аналитиков, полученные данные с учетом перераспределения голосов и прохождения в Госдуму "Новых людей" позволят "Единой России" рассчитывать на 89 из 225 мандатов по спискам, тогда как КПРФ получит 75, ЛДПР — 24, СРЗП — 17, а "Новые люди" — 20 мандатов.

Аналитики фонда "Петербургская политика", основываясь на итогах опроса ВЦИОМа, считают, что в Думу могут пройти от четырех до шести партий. Если партий останется четыре, то ЕР получит 117 из 225 мандатов по списку, КПРФ — 55, ЛДПР — 31, СРЗП — 22 мандата. При пятипартийной модели в Госдуму проходят "Новые люди" — им достанется 14 кресел по списку, это несколько снизит долю четырёх других партий, включая ЕР.

Социологическая компания Russian Field обнародовала результаты инициативного соцопроса, проведенного в четырех самых востребованных у кандидатов от оппозиции одномандатных округах Москвы — Кунцевском (№197), Ленинградском (№198), Преображенском (№205) и Центральном (№208). Эти округа оценивались как наиболее конкурентные для кандидатов от "Единой России" и самовыдвиженцев, которых поддерживает власть.

В 197-м округе наиболее узнаваем кандидат "Единой России", журналист и телеведущий Евгений Попов: о нем слышали около половины опрошенных — 47,8%, голосовать за него готовы 39,9%. Второе место делят кандидат от "Яблока" Кирилл Гончаров и выдвинувшийся от КПРФ Михаил Лобанов, их знают 18,5%.

В 198-м округе самый известный кандидат — самовыдвиженец Анастасия Брюханова: ее знают 32%, а голосовать за нее готовы 28,1%. Галина Хованская (идет от "Справедливой России") на втором месте, ее знают 24,1%, а отдать голоса готовы 20,8%. У выдвинутой "Яблоком" Марины Литвинович узнаваемость на уровне 15,6%, а поддержка — 13,9%.

В 205-м округе лидирует самовыдвиженец Анатолий Вассерман: о нем знают 30,3%, готовы поддержать — 41,9% от тех, кто точно пойдет на выборы. Коммуниста Сергея Обухова знают 9,9%, при этом голосовать за него намерены 20,9% тех, кто идет на выборы. Узнаваемость активистки и защитницы прав женщин Алены Поповой — 9,1%, и ее готовы поддержать 16,9% избирателей. При этом в 205-м округе самый высокий уровень неопределившихся: 52,2% опрошенных затрудняются ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали на выборах.

В 208-м округе самая высокая узнаваемость у Сергея Митрохина — 30,3%. Но по количеству голосов жителей округа, которые точно придут голосовать, его опережает самовыдвиженец, координатор "Лизы Алерт" Олег Леонов — 21% против 19,9%.

Политтехнолог Петр Милосердов, чей общественный проект "Госдуметр" до сих пор был единственным общедоступным источником данных о рейтинге кандидатов в столичных округах, говорит, что данные Russian Field в целом совпадают с его собственными выводами. Он уточняет, что Анастасия Брюханова в 198-м округе уступает Галине Хованской.

В ноябре 2020 года "Медуза" (признана в России иностранным агентом) писала, что установка администрации президента на выборы-2021 — две трети мест для "Единой России" в новой Думе, не меньше, чем в нынешней. В начале 2021-го первый замглавы АП Сергей Кириенко на семинаре с вице-губернаторами назвал оптимальным результатом для голосования по партспискам 45% у "Единой России" при явке 45% (в 2016 году было 54% и 48% соответственно). На этой неделе издание Znak.com написало, что новая установка — 40% голосов по партспискам и не меньше 270 мандатов (сейчас 343).

Рейтинг "Единой России" находится на минимальном уровне с 2008 года. По последним данным государственного ВЦИОМ, партию власти поддерживают только 28%, и с июня эта цифра не выросла, а в августе даже опускалась до 27%. Чтобы реанимировать рейтинг ЕР, Кремлю пришлось даже впервые убрать из партийных списков председателя партии Дмитрия Медведева, но это не помогло.

Выборы впервые в российской истории пройдут в режиме многодневного голосования — в три дня, с 17 по 19 сентября. Как заявляли в движении "Голос" (признано иностранным агентом), голосование дольше одного дня "существенно снижает возможности граждан, кандидатов и партий убедиться в честности подсчета" — найти наблюдателей сразу на три дня на каждый избирательный участок невозможно.