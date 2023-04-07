Посол США в России в российском МИДе обсудила арест Эвана Гершковича

Посол США в Москве Линн Трейси встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ситуацию вокруг журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. На прошлой неделе его арестовали по делу о шпионаже.

Как сообщил российский МИД, на встрече с американским дипломатом Рябков подчеркнул серьезный характер обвинений, предъявленных журналисту.

Подробности встречи не сообщаются. Американская сторона её пока не комментировала.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова немедленно освободить Гершковича и другого американца, находящегося в российской тюрьме, – Пола Уилана.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал журналиста до 29 мая.

Российское следствие утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

Глава Совета нацбезопасности США Джон Кирби ранее подчёркивал, что американские власти прилагают все усилия для освобождения корреспондента The Wall Street Journal с того момента, как стало известно о его задержании. При этом отмечалось, что консульского доступа у сотрудников посольства США в России к Гершковичу до сих пор нет. МИД России утверждал, что доступ американских дипломатов к арестованному журналисту обеспечен.

4 апреля Гершковичу впервые удалось встретиться с адвокатом.