Правительство ФРГ рассматривает декриминализацию абортов

Независимая экспертная комиссия представила правительству ФРГ отзыв, в котором рекомендует отменить наказание за аборты в первые месяцы беременности.

Сейчас в Германии для прерывания беременности женщины обязаны пройти предварительную консультацию. Аборты возможны после изнасилования и при наличии определенных медицинских показаний, но в остальных случаях Уголовный кодекс предусматривает денежный штраф или лишение свободы до трех лет. При этом обычно наказание не выходит за рамки небольшого денежного штрафа.

Меры по вынесению абортов из области уголовных преступлений обсуждаются в Германии уже в течение недели. Поводом начала дискуссии стало предложение Европарламента внести аборт в реестр основных прав человека.

"В начальной стадии беременности законодательство должно разрешать аборт с согласия женщины", — пришла к выводу междисциплинарная комиссия. Аборт может проводиться незамедлительно в любом близлежащем медицинском учреждении.

В то же самое врем комиссия считает, что запрещенными должны остаться аборты с начала выживаемости плода вне материнского тела. Это условие не должно распространяться на прерывание беременности после изнасилования или по медпоказаниям.

Комиссия также признала принципиально допустимым донорство яйцеклеток. До сих пор оно запрещено в Германии.

Вместе с тем быстрое изменение законодательства в ФРГ не предвидится. Экспертный доклад должен быть основой для дебатов, которые должны вести общественность и политики. Об этом заявила замглавы пресс-службы правительства Кристиане Хоффманн. Она обратила внимание на необходимость долгих дискуссий, так как речь идет об очень чувствительной теме, которая глубоко затрагивает личную сферу.

Министры правительственной коалиции оставили открытым вопрос о том, стоит ли ожидать нового закона в текущий избирательный период, до сентября 2025 года. Для этого необходим широкий общественный и парламентский консенсус, подчеркнул министр здравоохранения Карл Лаутербах. Министр юстиции Марко Бушманн заявил, что необходимо основательно изучить экспертный отзыв.

Против декриминализации абортов выступил Центральный комитет немецких католиков. Оппозиционная консервативная фракция ХДС/ХСС пригрозила судебным иском в Конституционный суд, в случае если правительство отменит имеющееся наказание за аборты в первые 12 недель.

На общеевропейском уровне вопрос отсутствия уголовного наказания за аборт в обозримом будущем, по всей вероятности, решён не будет. Для этого необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза, в том числе тех, где у власти находятся консерваторы.