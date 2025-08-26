Ссылки для упрощенного доступа

Правительство России предложило выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток

Правительство России предложило денонсировать Европейскую конвенцию о предотвращении пыток. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе говорится, что Россия выйдет из конвенции и принятых к ней протоколов.

В тексте документа правительство ссылается на своё право предложить прекратить действие международного договора, к которому присоединялась Россия. По закону в представлении должны быть указаны обоснование целесообразности прекращения договора и оценка его последствий, в опубликованном документе такой информации нет.

Европейская конвенция по предупреждению пыток была принята Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996-м, когда стала членом Совета. В 2022 году Россия заявила о выходе из Совета, а Совет — о её исключении из-за войны в Украине. После этого Москва стала выходить из международных договоров, связанных с организацией.

В том числе Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и отказалась исполнять решения Европейского суда по правам человека, денонсировала конвенцию о защите национальных меньшинств, ​о пресечении терроризма, о пресечении терроризма, социальную хартию и хартию местного самоуправления.

