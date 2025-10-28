Правящая в Грузии партия требует запретить три оппозиционные силы

Правящая партия Грузии подала иск в Конституционный суд, требуя запретить три крупнейшие оппозиционные партии: "Единое национальное движение", "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело". Об этом сообщил во вторник спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, правящая "Грузинская мечта" выступает за объявление перечисленных политических сил неконституционными. Reuters в своей публикации отмечает, что все три эти оппозиционные партии придерживаются твёрдых прозападных позиций.

"Доказательства подтверждают, что соответствующие политические партии практически в непрерывном режиме отвергают как внутреннюю, так и внешнеполитическую легитимность действующего правительства и правящей партии. Тем самым эти партии признают, что одна из сторон – либо они, либо правящая партия – неизбежно должна быть признана неконституционной", – приводит слова Папуашвили Грузинская служба Радио Свобода.

Генеральный секретарь партии "Cильная Грузия - Лело", кандидат в мэры Тбилиси на местных выборах 2025 года Ираклий Купрадзе заявил, что несмотря на конституционный иск политическое объединение продолжит "борьбу за победу". "Российский режим, который поставил перед собой задачу устранить прозападный народный оппозиционный голос в этой стране, это вызов для нас, которому мы обязательно найдем способ противостоять", - подчеркнул Купрадзе.

По данным ЦИК, на последних парламентских выборах в 2024 году проходной барьер преодолели четыре оппозиционные силы. Изначально все они бойкотировали работу парламента. Но в итоге иск против одной из них, партии "Гахария за Грузию", депутаты от которой начали работать в парламенте, "Грузинская мечта" подавать не стала.

Конституционный суд Грузии вынесет решение в ближайшие месяцы, отмечает Настоящее время со ссылкой на грузинские СМИ.

Практически каждый день с осени прошлого года, когда "Грузинская мечта" одержала победу на парламентских выборах, в Тбилиси идут акции протеста. Сторонники оппозиции не считают действующие власти легитимными, обвиняя их в авторитаризме и пособничестве России. Власти Грузии обвиняют в поддержке протестов Европейский Союз.



