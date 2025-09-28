Президент США заявил о позитивных изменениях на Ближнем Востоке. "У нас появился реальный шанс на величие на Ближнем Востоке. Все впервые готовы к кое-чему особенному", — написал Дональд Трамп в своём посте в Truth Social.

Подробностей и названий стран Трамп не привёл, но его заявление совпало с серией дипломатических инициатив, связанных с урегулированием конфликта в секторе Газа.

29 сентября в США запланирована встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры состоятся на фоне сообщений о подготовленном Трампом плане перемирия.

По информации Financial Times, документ был представлен на полях Генассамблеи ООН арабским и мусульманским странам. План предусматривает, отвод израильских войск на позиции январского перемирия, а затем полный выход сектора.

Управление территорией должно перейти к силам стабилизации из арабских и мусульманских государств, а группировка ХАМАС, признанная террористической в США, Израиле и Евросоюзе, будет исключена из участия в политическом процессе. Переселение жителей Газы в рамках соглашения не предусматривается.

Associated Press уточняет, что план состоит из 21 пункта. Среди них — обязательное освобождение всех заложников в течение 48 часов после его вступления в силу. Представители ХАМАС подтвердили, что им известно о предложении, но официальный текст документа они пока не получили. Группировка заявила, что готова рассмотреть любые инициативы, направленные на прекращение войны.

На прошедшей ранее на этой неделе Генассамблее ООН ряд государств, включая Францию, Великобританию и Канаду, объявили о признании независимого Палестинского государства. США этот шаг не поддержали.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон представил собственное план создания международной миссии под эгидой ООН, которая займётся стабилизацией ситуации в Газе, заменит израильскую армию и будет контролировать процесс разоружения ХАМАС. Как писала The Times of Israel, в миссию могут войти военные подразделения из ряда арабских стран.