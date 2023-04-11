Прикованные к Родине

Российских мужчин загонят в единый реестр военнообязанных и запрут дома. Выписанная повестка в военкомат будет автоматически означать запрет выезда за границу. Безотносительно к тому, получил он ее или нет. А также: почему утечки из Пентагона, касающиеся к примеру большей численности жертв с российской стороны, чем с украинской, российская сторона называет выгодными США, украинская - российским фейком, а американская пресса классифицирует как "глубокое проникновение американской разведки в недра Кремля". Помогают разобраться военные эксперты Роман Свитан и Давид Шарп. В программе также участвует адвкат Илья Новиков. Ведущая Елена Рыковцева.

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