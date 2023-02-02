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Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровской области виновным в организации трёх покушений

Сергей Фургал, 2020 год

Присяжные в Московском областном суде признали виновным в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу бывшего губернатора Хабаровской области и бывшего депутата Госдумы Сергея Фургала.

В первом эпизоде дела речь идёт об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Он был застрелен на парковке возле своего дома. По версии следствия, причиной конфликта между бизнесменами стало здание обанкротившегося завода ЖБИ-2, на который они оба претендовали.

В 2004 году Фургал уже задерживался по подозрению в причастности к преступлению, но позднее был отпущен.

Во втором эпизоде Фургал обвиняется в организации покушения на своего партнёра по бизнесу Олега Булатова. Он был застрелен рядом со своим домом в 2005 году. Следствие утверждало, что бизнесмен не продавал Фургалу металлолом по удобной тому цене, а потом пытался его шантажировать.

В третьем эпизоде Фургал обвинялся в организации неудачного покушения на предпринимателя Александра Смольского в 2004 году. В него кинули две гранаты в посёлке Прогресс Амурской области. Следствие утверждало, что бизнесмен мешал бизнесу Фургала в посёлке.

Кроме того, Фургал был заподозрен в организации преступного сообщества и мошенничестве. Ему грозит заключение на срок до 25 лет.

  • Фургал был задержан спецназом ФСБ в Хабаровске в июле 2020 года и сразу вывезен в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после победы на губернаторских выборах в 2018 году. Он победил на них поддержанного Кремлём кандидата Вячеслава Шпрота. До этого политик избирался в Госдуму от ЛДПР, он возглавлял в палате Комитет по охране здоровья.
  • В поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста. Участники требовали освобождения политика или по крайней мере суда над ним в регионе, а не в Москве. Фургал отрицает вину и заявляет, что на него оказывалось давление следствием, а его семье угрожали.
  • Фургал прокомментировал решение присяжных в зале суда выкриком "Стыдно", следует из записи издания "Сота".

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