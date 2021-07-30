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Продавец шерсти зарегистрировал товарный знак "Умное голосование"

Smart Voting logo "Умное голосование"

Роспатент одобрил заявку компании "Вулинтертрейд" из Ставропольского края на товарный знак "Умное голосование". Об этом пишет издание "Открытые медиа".

"Вулинтертрейд" специализируется на переработке и продаже овечьей шерсти, а знак идентичен логотипу одноимённого проекта Алексея Навального. Фирма подала заявление на регистрацию 29 июня и получила решение 27 июля. Компания получила регистрацию по всем классам Международной классификации товаров и услуг и поэтому сможет вести бизнес в любой сфере, включая организацию политических мероприятий.

"Открытые медиа" отмечают, что заявка "Вулинтертрейд" была рассмотрена всего за месяц, хотя в среднем процесс занимает не менее полугода или два месяца по ускоренной процедуре.

Оппозиционер Леонид Волков сообщил, что ставропольская фирма не имеет отношения к проекту "Умное голосование" Алексея Навального.

"Вулинтертрейд" зарегистрирована в 2017 году в Невинномысске. По официальным данным, в компании работают два человека. Прибыль за 2020 год составила около четырёх миллионов рублей.

  • Проект "Умное голосование" Алексея Навального создан в 2018 году. Он направлен на поддержку проходных кандидатов, не представляющих "Единую Россию" на выборах разного уровня. Критики проекта со стороны оппозиции отмечают, что с его помощью часто предлагается голосовать за кандидатов, представляющих власть, хотя и не "Единую Россию". Сайт проекта неоднократно блокировал Роскомнадзор. В июне 2021 года ведомство обратилось к Google с просьбой прекратить техподдержку сайта.
  • Роспатент также сейчас рассматривает заявки на регистрацию товарного знака "Прекрасная Россия будущего" и аббревиатуры этого словосочетания – ПРБ, которые активно использовали в своей агитации Навальный и его соратники. При этом, согласно документам, обе заявки подал блогер Илья Ремесло, по заявлению которого на Навального было возбуждено уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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