Продавец шерсти зарегистрировал товарный знак "Умное голосование"

Роспатент одобрил заявку компании "Вулинтертрейд" из Ставропольского края на товарный знак "Умное голосование". Об этом пишет издание "Открытые медиа".

"Вулинтертрейд" специализируется на переработке и продаже овечьей шерсти, а знак идентичен логотипу одноимённого проекта Алексея Навального. Фирма подала заявление на регистрацию 29 июня и получила решение 27 июля. Компания получила регистрацию по всем классам Международной классификации товаров и услуг и поэтому сможет вести бизнес в любой сфере, включая организацию политических мероприятий.

"Открытые медиа" отмечают, что заявка "Вулинтертрейд" была рассмотрена всего за месяц, хотя в среднем процесс занимает не менее полугода или два месяца по ускоренной процедуре.

Оппозиционер Леонид Волков сообщил, что ставропольская фирма не имеет отношения к проекту "Умное голосование" Алексея Навального.

"Вулинтертрейд" зарегистрирована в 2017 году в Невинномысске. По официальным данным, в компании работают два человека. Прибыль за 2020 год составила около четырёх миллионов рублей.

Проект "Умное голосование" Алексея Навального создан в 2018 году. Он направлен на поддержку проходных кандидатов, не представляющих "Единую Россию" на выборах разного уровня. Критики проекта со стороны оппозиции отмечают, что с его помощью часто предлагается голосовать за кандидатов, представляющих власть, хотя и не "Единую Россию". Сайт проекта неоднократно блокировал Роскомнадзор. В июне 2021 года ведомство обратилось к Google с просьбой прекратить техподдержку сайта.

Роспатент также сейчас рассматривает заявки на регистрацию товарного знака "Прекрасная Россия будущего" и аббревиатуры этого словосочетания – ПРБ, которые активно использовали в своей агитации Навальный и его соратники. При этом, согласно документам, обе заявки подал блогер Илья Ремесло, по заявлению которого на Навального было возбуждено уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.