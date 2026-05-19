Проект помощи трансгендерам Т9 NSK признали "экстремистским"

Суд в Новосибирске признал проект помощи трансгендерным людям и их близким Т9 NSK "экстремистской" организацией и запретил её деятельность на территории России. Об этом во вторник сообщил правозащитный проект "Первый отдел". Это уже девятый подобный случай за последние три месяца, отмечают правозащитники.

Участники Т9 NSK занимались оказанием правовой, психологической и социальной поддержки трансгендерным людям, а также их близким.



Юрист "Первого отдела" Максим Оленичев рассказал, что экспертизу по вопросу о том, что именно является "экстремистской" деятельностью, подготовили эксперты Нижегородской академии МВД.

"Поскольку Т9 NSK ранее упоминал на своём сайте слово "миссия" организации, то суд решил, что "представители ЛГБТ позиционируют себя миссионерами". Другая "экстремистская" деятельность, по мнению суда, – проведение организацией Школы равных консультантов. Суд решил, что такая деятельность направлена на переформирование, фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей", – рассказал Оленичев.

Признать T9 NSK "экстремистской организацией" потребовало в начале марта управление Министерства юстиции по Новосибирской области. С 20 января 2023 года проект находится в реестре "иностранных агентов". При этом, судя по неработающему сайту, сама организация ранее прекратила работу, отмечает Настоящее время.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистским" несуществующее "Международное движение ЛГБТ". Впоследствии в разных регионах неоднократно возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме. Экстремистскими признали несколько общественных организаций.



