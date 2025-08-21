Мессенджер Max и магазин приложений RuStore с сентября станут обязательными для предустановки на всех продаваемых в России смартфонах и планшетах, включая технику Apple. Об этом 21 августа напомнила пресс-служба российского правительства. Закон о расширении обязательной предустановки подписал в июле президент Владимир Путин.

Сейчас RuStore предварительно устанавливается на технику под управлением операционных систем Android и HarmonyOS от Huawei. В отличие от них, гаджеты Apple в Россию официально не поставляются. Компания закон не комментировала, будет ли он исполняться для российских пользователей, активирующих устройства, предназначенные для других рынков, неизвестно.

Max заменит в мобильных устройствах “VK Мессенджер”, разработанной той же компанией. Ранее в России был принят закон, дающий Max ряд рыночных преимуществ над популярными в России WhatsApp и Telegram. "Вёрстка" писала, что чиновники готовятся заблокировать эти мессенджеры, когда Max наберёт достаточную пользовательскую базу.